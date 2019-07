Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla Rita studio Giuliano Ferrigno rimane celebre il suo resistere resistere resistere contro lo sgretolamento Il naufragio della coscienza civica del terzo del diritto è morto il magistrato Francesco Saverio Borrelli che fu capo del Pool Mani Pulite tempi in cui era procuratore della repubblica protagonista di un capitolo della Storia d’Italia si è spento in ospedale 89 anni per 47 dei quali ha indossato la toga anche come procuratore generale del Capoluogo Lombardo il ricordo dei colleghi ha saputo anche proteggersi ha fatto la storia Bobo Craxi scrive un colpo di stato poi siete fare un’analisi obiettiva lunedì la camera ardente al tribunale di Milano Sanremo argomento sono passati 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla luna l’impresa diamericani dell’ Apollo 11 aprire una nuova era delle esplorazioni spaziali tutto il mondo celebra oggi quell’evento i primi passi sulla superficie del nostro satellite il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda quel giorno un anniversario spiega che serve a riflettere sul destino comune dell’uomo è sulla sua responsabilità di avere cura della Terra nella speranza che aiuti i popoli a sentirsi più vicini con fiducia nel futuro Intanto questa l’astronauta italiano Luca Parmitano riparte per lo spazio per assumere il comando temporaneo della Stazione Spaziale internazionale di essere sempre alta la tensione nel golfo dopo che l’iran sequestrato la petroliera britannica conducendola ne porto Londra ha messo in guardia le navi britanniche dalla vicinanza lo stretto di hormuz sei ha lanciato un auto laterana accusandolo di avere intrapreso una pericolosa è incazzato un’offerta di aiuto da parte del presidente americano Donald Trump Iran replicato che non vuole la guerra ma non teme nessuno si chiami Saddam Hussein Trump o la regina Elisabetta dice è il ministro delDamiano tariffa attaccato Washington portano instabilità le tue parole ovunque si trovino ultime notizie in chiusura una ciriano di 27 anni risulta ricercato dalle forze di polizia dopo che il tuo nome è stato segnalato da un intelligente straniera l’autorità di sicurezza italiane allerta come ha scritto Il Corriere della Sera è stato diramato ieri dalla questura di Roma ma è già rientrata accertamenti svolti dalla antiterrorismo della A quanto si apprende da fonti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza avrebbero consentito di escludere che il Siriano sia in Italia è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa