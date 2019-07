Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno economia in apertura che ti ho messo merce non è dichiarato dalle persone fisiche a Montano in Italia circa 119 miliardi di euro da uno studio dell’università della Tuscia che ha esaminato i dati delle dichiarazioni dei redditi relativa al 2017 confrontandoli con i consumi delle famiglie nello stesso anno esiste rileva l’indagine un divario del 17,2% tra il reddito disponibile degli italiani che i loro consumi In pratica il valore del sommerso IRPEF e 5 volte superiore 23 miliardi che servono per evitare gli aumenti IVA Cambiamo argomento crisi di governo per ora congelata nonostante il permanere di forti tensioni tra lega e Movimento 5 stelle nei prossimi giorni in vista di un incontro tra Salvini Di Maio e Conte Salvini chiede un cambio di passo e avverte cheparte del suo elettorato punta alle urne ma il premier non vuol sentir parlare di impasto di Maio esclude la cresima che il governo cade si va a votare dice intanto la presidente della commissione Ue chiede all’Italia il nome di una donna per la concorrenza pensione anche sull’autonomia sul prezzo un articolo Che prevedeva l’assunzione diretta dei docenti dalle regioni la cronaca rapina nella notte in centro scommesse nel napoletano il cantiere del centro è rimasto ferito gravemente dopo essere stato colpito al fianco alla scapola da 4 colpi di arma da fuoco Forse per aver tentato una reazione secondo quanto hanno portato i Carabinieri sono entrati in azione tra individui volto coperto e pistola in pugno i quali hanno intimato ai presenti di sdraiarsi a terra i tre hanno poi aperto la cassaforte dove era conservato l’incasso della giornata e sono fuggiti denaro in chiusura l’ultimo saluto a Luciano De Crescenzo in una basilica di Santa Chiara a gremita Napoli ha detto addio al celebre scrittore autore regista attore e conduttore televisivo che c’è Spanknei giorni scorsi l’età di 90 anni per lui una folla tra volti noti e tanti cittadini ma anche numerosi turisti Luciano rappresenta una pagina straordinaria della Napoli dell’affetto del Napoli del sorriso lo ricorda Renzo Arbore è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa