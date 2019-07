Ultime Notizie Roma del 20-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura vale la pena andare avanti perché ci sono degli obiettivi da raggiungere lo dice Luigi Di Maio nel corso di un’assemblea con attivisti del MoVimento 5 Stelle bisogna mettercela tutta sottolinea e non lasciamo che chi ci vuole buttare giù ci riesca intanto la crisi di governo a fare il congelata nonostante le tensioni tra lega e Movimento 5 Stelle che investono anche la questione dell’Autonomia Regionale nei prossimi giorni all’arrivo incontro tra Salvini Di Maio e Conte tra infarto e tu e piazzare sempre alta la tensione nel Golfo Persico dopo che l’iran ha sequestrato la petroliera britannica con la nel porto Londra messo in guardia le sue navi per la vicinanza lo stretto di hormuz era lanciato un altro latte Run accusandolo di avere intrapreso una strada pericolosa incassando un’offerta degli Usa la parte degli Stati Unitiche non vuole la guerra ma non tengo nessuno che si chiami Saddam Hussein Trump la regina Elisabetta è il ministro degli Esteri italiano jarifa attaccato Washington portalo instabilità le sue parole Ovunque ti trovi No perché sarebbe stato spruzzato con una bomboletta portatile durante una rissa Fra alcuni passeggeri il gas lacrimogeno che questa mattina ha provocato paura e forse tu sia a bordo di un vagone della metropolitana della centralissima stazione di Oxford Circus lo precisa via Twitter la London transport Police che esclude l’ipotesi di attentati Si sta dando la caccia a due giovani uomini non si poteva respirare ha raccontato un testimone questa sera l’astronauta italiano Luca Parmitano riparte per lo spazio come andrà la stazione spaziale internazionale la partenza è l’anniversario dei 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla luna impresa degli Astronauti americani dell’ Apollo 11 April non ho ma era delle esplorazioni spaziali un piccolo passo per l’uomo un balzo per l’umanità disse il comandante della missione Neil Amstrongla superficie del nostro satellite il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda quel giorno invito a riflettere su il destino comune dell’uomo è sulla sua responsabilità delle cura della terra l’ultima China chiusura la Federal Trade Commission ha trovato un accordo con Google dopo le indagini su YouTube per la violazione della legge federale sulla privacy dei bambini non scrive Washington Post si prevede che la società paghi una multa multimilionaria ma l’ammontare tanto non è chiaro youtuber accusate di aver raccolto i dati dei bambini che guardano il servizio di video streaming in contrasto con la norma che vieta di tracciare mettere nel mirino gli utenti su 13 anni se giorni scorsi la multa di 5 miliardi a Facebook per il caso Cambridge analytica è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa