Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi giornata chiave per la crisi di governo 14:30 la conferenza dei capigruppo poi alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato dopo l’intervento del comincerà il dibattito si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni con te potrebbero giocare d’anticipo e non c’eri direttamente la sua intenzione di dimettersi Di Maio si affida Mattarella Fernando che Salvini ha combinato un disastro e che un governo correnti lotte Boschi solo una bufala della Lega altri 9 migranti sono stati sbarcati ieri sera dalla openam per motivi di salute uno di loro la scabbia altri due sono stati ricoverati per accertamenti Toninelli Intanto dalla disponibilità delle motovedette della Guardia Costiera il trasporto dei circa 100 migranti in Spagna Dopo il rifiuto della NG chetrasferire i naufraghi a Catania e da lì in aereo portarti a Madrid aperto un’inchiesta sulle ventole ritardo dei soccorsi alla turista francese ventisettenne morto dopo essere caduto in un burrone nel Cilento 118 della Basilicata sapere di aver iniziato le ricerche in meno di due ore dopo la telefonata del Giovane ma il presidente nazionale del Balzanelli denuncia in Italia le centrali operative sono ancora prive del sistema di geolocalizzazione delle chiamate d’emergenza previsto dalla 2009 una nuova manifestazione prevista oggi a Hong Kong che stavolta coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori Twitter e Facebook intanto bloccano la propaganda contro le proteste i due Social hanno sospeso centinaia di falsi account originate in Cina che avevano come obiettivo quello di minare la legittimità delle proteste 2 rapina domani l’ondata di calore su Italia oggi il piccone 36 37 gradi in Umbria Toscana e Puglia poi è previsto un calo delle temperature a partire dal nord dengue febbre gialla di calabi killer malariamalattie trasmesse dalle zanzare che causano 750000 morti l’anno Oggi è il Word Mosquito dei per attirare l’attenzione sui rischi Cambiamo argomento La cassazione ha riconosciuto Fabio Camilli figlio legittimo di Domenico Modugno mettendo fino a 18 anni di battaglie legali è stato un viaggio faticoso ed estenuante ha detto oratore cinquantasettenne compie oggi 80 anni Enrico Rava il Jazz italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale è morta a 58 anni invece da Colucci ex direttrice del Tg2 Era da tempo malato Dobbiamo chiudere con lo sport Balotelli si presenta Brescia sicura di non aver paura di fallire in un’altra città a rischio intanto l’esordio di Sarno in campionato sabato a Parma il tecnico della Juventus infatti la polmonite ciclismo questa mattina a Paladina in bergamasco funerali di Felice Gimondi l’ex campione morto 4 giorni fa 76 anni per un malore mentre faceva il bagno nel messinese era l’ultima notizia buon proseguimento di ascoltoappuntamento a più tardi

