Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate lo ascolto da stazione da Francesco Vitale in studio è arrivato il giorno di Giuseppe Conte il Presidente del Consiglio oggi alle 15 per andare alla parola al Senato per riferire sulla crisi di governo in quello che potrebbe essere l’ultimo giorno del governo dopo l’intervento del premier cominciare il dibattito si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni anche se con te potrebbe giocare d’anticipo annunciare direttamente la sua intenzione di dimettersi in attesa del discorso del premier riparto navigano a vista senza esporsi con il Movimento 5 Stelle che sembra essere in bilico tra la prospettiva di un voto a novembre l’alleanza con il PdL a sua volta divisa su un eventuale Intesa con i pentastellati pagine andiamo all’estero Facebook e Twitter hanno rilevato rimosso falsi account originale in Cina che sarebbero stati utilizzati per commentare le proteste in corso ormai da diverse settimane a Hong Kong manipolando nella prospettiva Facebookgelato 7 pagine per gruppi 5 account mentre Twitter ha eliminato 936 profili ancora il caso della Opel 107 persone si trovano a bordo da 18 giorni nel Mediterraneo in una situazione ormai difficile sotto il profilo della Resistenza fisica e mentale mentre minori sbarcati lo scorso XVII agosto hanno lasciato Lampedusa per raggiungere con la nave Porto Empedocle ad Agrigento che batte bandiera spagnola dopo un iniziale rifiuto sta aprendo all’ipotesi di approdare nel porto di Minorca ma solo se l’imbarcazione sarà ascoltata e non da navi militari ma a te Tg24 il presidente della NG precisa la migliore soluzione sarebbe lo sbarco a Lampedusa in serata il Ministro dei Trasporti Toninelli annuncia portiamo noi migranti Spagna Madrid e tolga la bandiera dalla nave non vi è alcuna minaccia Sono stati inviati sul posto esperti anche indipendenti che stanno monitorando la situazione sono parole di l’assicurazione quelle che haipresidente russo Vladimir Putin riguardo l’esplosione di un missile avvenuta il 8 agosto in una base militare a severodvinsk nella regione di arcangelo e che nei giorni seguenti è generato preoccupazione per i livelli di radiazioni monitorati nel circostante intanto denuncia la spina Zerbo capo della comprensivi Nuclear test Ban treaty organization 4 stazioni di monitoraggio delle radiazioni vicino al luogo dell’incidente quella di kirov Berlino ed hanno smesso di trasmettere dati dettando sospetti su un tentativo della Russia di nascondere le conseguenze dell’esplosione il primo ministro britannico Boris già sono il Presidente americano Donald Trump hanno discusso della brexit dell’accordo di libero scambio Stati Uniti Regno Unito durante una telefonata ieri sera in vista di un vertice del G7 in Francia questa fine settimana grande di fusione con Johnson abbiamo parlato della brexit e di come procedere rapidamente con un accordo di libero scambio Non vedo l’ora di incontrarmi con Boris questo fine settimana il G7 in Francia tritato Trump un portavoce dell’ufficioriporto di media internazionali Ha dichiarato che i due leader hanno discusso delle questioni economiche delle relazioni commerciali e il primo ministro aggiornato il presidente sulla brexit e leader aspettano di incontrarsi al sangue questo fine settimana ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa