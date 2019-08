Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale con una buona giornata Un buon ascolto da Francesco Vitale è arrivato il giorno di Giuseppe Conte il Presidente del Consiglio oggi alle 15 prendere la parola al Senato per riferire sulle crisi di governo in quello che potrebbe essere l’ultimo giorno del governo giallo-verde dopo l’intervento del premier cominciare il dibattito si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni anche se con te potrebbe giocare d’anticipo e annunciare direttamente la sua intenzione di dimettersi in attesa del discorso del premier ripartiti navigano vista senza porti con il Movimento 5 Stelle che sembra essere in bilico tra la prospettiva di un voto novembre alleanza con il PD a sua volta divisa su un eventuale in fretta con gli pentastellati ancora migranti in primo piano al 9 sono stati fatti sbarcare dalla openam 8 per motivi di salute una donna per accompagnare il marito ma a bordo della nave della NG stagnola continua a crescere la tensione questa mattina riferisce su Twitter il fondatore OSSun uomo si è gettato in acqua ed è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera per recuperarlo era già accaduto nei giorni scorsi inizia così il diciannovesimo giorno di sequestro scritto mentre leggi denuncia la situazione a bordo si complica ogni minuto la nave in mare da 19 giorni a bordo resto ancora 99 persone cronaca dare al ex sindaco Domenico Lucano la possibilità di tornare a Riace facendo un eccezione al divieto di dimora per vedere il padre che hanno 93 anni da in gravi condizioni di salute quanto chiede il comitato 11 giugno in un appello che sarà presentata al dente della Repubblica Sergio Mattarella andiamo in Grecia un ragazzo italiano di 21 anni Antonio Borrelli di Napoli è morto il 17 agosto in un incidente su una moto d’acqua mentre era in vacanza a Mykonos il giovane caduto in mare mentre si trovava con un’amica su una moto d’acqua nella spiaggia Super Paradise una delle più frequentate dell’isola a riferire la notizia è stata l’emittente CNN Grecia le cause che hanno portato al decessoda stabilire in attesa dell’autopsia delle indagini della polizia locale Ma la stampa greca carlandi annegamento in chiusura parliamo di scuola educazione civica Qual è ad oggi la situazione lo abbiamo chiesto alla presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico nonostante siano state trasformate in legge una legge sull’educazione civica l’altra è il decreto legislativo di riforma sul sostegno sono norme che però difficilmente troveranno applicazione dal prossimo anno scolastico perché ne mancano i decreti attuativi questa crisi di governo di fatto sia l’introduzione appunto delle 33 ore di educazione civica sia la alla norma anche sull’assegnazione delle Ore di sostegno delle certificazioni probabilmente non potrà essere attivata prima del primo settembre tutto questo comporterà Maggiore confusionemangiare con funzione quando la scuola invece ha bisogno di certezze abbiamo criticato come ANIEF entrambi i provvedimenti perché non hanno avuto la maturità di andare a trasformare l’equazione cd che non è materia e nell’altro caso di trasformare i posti di sostegno tante volte anche i Promessi dalla politica in organico di diritto unità didattica alle famiglie e quindi sono provvedimenti di fatto perfettibili speriamo che se ci sarà un nuovo governo la prima cosa che dovrà fare sarà quella di nuovo emendare questi testi cercare di aggiustare a portare i dovuti correttivi sperando questa volta che ascolti anche quello che dice lania ci fermiamo qui Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa