Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto della relazione da Francesco Vitali in studio dopo l’intervento del premier comincerei didattiche si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni con te potrebbero giocare d’anticipo e annunciare direttamente la Champions ione di dimettersi oggi quindi giornata chiave per la crisi di governo alle 14:30 la conferenza dei capigruppo R15 le comunicazioni di Conte al Senato Di Maio si affida a Mattarella poco probabile invece premier chiedo un voto di fiducia l’aula in questo caso infatti sarebbe il latte Salvini per una conferma della fiducia nel governo che complicherebbe ulteriormente la situazione dell’ esecutivo portiamo pagina dopo 18 giorni di stallo anzi siamo al diciannovesimo giorno si continua a cercare una soluzione per I migranti ancora a bordo della nave Open Arms bloccata alla fonda davanti alle coste di Lampedusaavere un accordo è stato trovato indispensabile che Italia e Spagna si assumano le responsabilità di garantire mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari che queste persone finalmente sbarchi in un porto sicuro lo dice riferendosi alla possibilità di uno sbarco a Maiorca in Spagna e dopo la tragica conclusione della vicenda dell’escursionista francese Allora di dubbi delle polemiche sui soccorsi e puntare il dito contro il ritardo di imprecisioni gli amici del giovane francese dubbi che media d’oltralpe stanno rilanciando circa 8000 persone sono state evacuate per Gran Canaria in Spagna causa del secondo incendio scoppiato nell’arco di una settimana sull’isola Atlantica le fiamme sono divampate presso la cittadina di vallesecco e dividendosi in due direzioni hanno finora bruciato circa 3400 SRV vegetazione almeno 40 della zona sono stati evacuati in chiudono rapido sguardo la borsa lo spread tra BTP Bund è poco mosso questa mattina nel giorno delle comunicazioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte in Senatodifferenziale tra i titoli di stato ondeggia su 210 punti base livello già toccato nella giornata di ieri il tasso di rendimento del decennale italiano e al 144 * 100 era l’ultima notizia buona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa