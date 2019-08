Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitalini in studio oggi sarà la giornata chiave per la crisi di governo alle 14:30 è in programma la conferenza dei capigruppo poi alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato dopo l’intervento del premier con il dibattito si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni con te potrebbero giocare d’anticipo enunciare direttamente la sua intenzione Devi metterti Di Maio si affida a Mattarella affermando che Salvini ha combinato un disastro che correnti love Chi è solo una bufala della Lega eletto segretario del PD chiarisce mi sembra saggio che nessuno di noi sia dentro il governo io non ci sarò nessuno di noi chiedere a benché minima poltrone Salvini per ritirare i ministri dipende da quello che dice con te ed entrambi si scambiano di essere attaccati alla poltrona e vi danneggiare il paese altri 9 migranti sono stati sbarcati ieri sera dalla openam per motivi diuno di loro ha la scabbia altri due sono stati ricoverati per accertamenti tutti sono stati portati nel l’hotspot sulla nave della spagnola sono rimasti 98 migranti a loro diciannovesimo giorno a bordo delle azioni in attesa di poter varcare la porta di Lampedusa si trova 800 m e uno di loro si è gettato a mare nel tentativo di raggiungere a nuoto la riva ma è stato ripescato dei militari di una motovedetta della Guardia Costiera e dopo la manifestazione pacifica di domenica a Hong Kong con 1,7 milioni di persone la governatrice lama annunciato una immediata piattaforma di dialogo per oggi è previsto intanto nuovo corteo che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori Twitter e Facebook bloccano la propaganda I due Social hanno sospeso centinaia di farsi account originate in Cina che cercavano di minare La legittima età della protesta degli Stati Uniti hanno condotto il primo test di un missile lanciato da terra dopo il ritiro dal trattato sulle forze nucleari raggi intermedio che vietava simili te lo ha annunciato il pentagono citato dalla CNN dura la reazione diil viceministro degli Esteri Sergei rebrov ha commentato gli Stati Uniti hanno chiaramente imboccato un percorso deeskalation della tensione militare il primo ministro britannico Boris Johnson e ripresi americano Donald Trump hanno discusso della brexit dell’accordo di libero scambio Stati Uniti Regno Unito durante una telefonata ieri sera in vista di un vertice del G7 in Francia questa fine settimana grande diffusione con Johnson abbiamo parlato della brexit di come procedere rapidamente con un accordo di libero scambio Non vedo l’ora di incontrarmi con Boris questo fine settimana G7 in caccia a tritato Trump ha superato la soglia dei 100 morti il bilancio delle vittime del caldo straordinarie talk in una delle estati più roventi in quasi 150 anni secondo l’istituto medico legale nei 23 comuni della Capitale tra il primo luglio e 18 agosto il numero dei raggiunto quota 101 il 90% dei quali con età superiore ai 65 anni in gran parte deceduti all’interno delle proprie abitazioni per 24 giorni consecutivi a partire dal 26 luglio alle 6hanno sempre superati i 31 gradi centigradi con le medie in agosto che hanno sfiorato i 35 gradi si tratta dell’ estate più calda dal 1876 omicidio nelle campagne di demoni nel sud della Sardegna nella tarda serata di ieri Roberto Vinci 48 anni già noto alle forze dell’ordine è stato centrato da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si stava riguardando in un terreno di sua proprietà trasferita all’ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni disperate morto a causa delle gravi ferite riportate in tutta la zona e caccia all’Uomo e ci sono segnali che arrivano dalla produzione industria piuttosto che dalle pile che vanno nella direzione di una stagnazione Ce ne sono altri legati per esempio l’export ancor più all’occupazione almeno in termini quantitativi che seppur non esaltarti sono quantomeno positivi lo afferma in un’intervista a ilsussidiario.net Gian Carlo blangiardo presidente dell’istat secondo il quale in generale la partita economica per l’Italia è difficile ma resta aperta era l’ultima notizia Buon proseguimento diasappuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa