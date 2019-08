Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Buona giornata chiave oggi per la crisi di governo Di Maio si affida Mattarella fermando che Salvini ha combinato un disastro c’è un governo con Renzi Lotti Boschi solo una bufala della Lega lex segretario del PD chiarisce mi sembra saggio che nessuno di noi sia dentro il governo io non ci sarò nessuno di non chiedere la benché minima poltrona e Salvini chiarisce ritirare i ministri dipende da quello che dice con te oggi quindi alle 14:30 la conferenza dei capigruppo alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato cosa potrebbe succedere dopo l’intervento del premier inizierà il battito si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni Ponte potrebbe giocare d’anticipo e annunciare direttamente la sua intenzione di dimettersi Staremo a vedere cambiamoandiamo a parlare nuovamente della Open Arms dopo 19 giorni potrebbe arrivare la svolta nella vicenda della nave A quanto si apprende le oltre 80 persone ancora a bordo della n g potrebbero essere portate in bagno della nave Dattilo della Guardia Costiera l’attenzione a bordo della Open Arms e altissima molti migranti si sono gettati in acqua per tentare di raggiungere a nuoto la Riva di Lampedusa distante circa 700 metri e sono recuperati dalla guardia costiera che li ha portati sul modulo della Madonnina cronaca oggi è il giorno dell’ultimo saluto Felice Gimondi l’ex campione italiano di ciclismo scomparso all’età di 76 anni lo scorso XVI agosto a Giardini di Naxos Messina a celebrare i funerali nella chiesa di Paladina Bergamo sono Don Vittorio Rossi vicario generale della diocesi di Bergamo Monsignor Davide Pelucchi Monsignor Mansueto callioni parroco di Alex e guida spirituale della famiglia di Bondi insieme ad altri sei sacerdoti e padri Giuseppini il piazzale antistante La chiesa è stato chiuso alle 8 di questa mattina per permettere la tuaCorridori degli indiani presenti numerosi notti nomi del ciclismo che a me non esclusione che illuminato Il cielo per pochi secondi circa 400 volte più potente di quella necessaria Demolire le campate del Ponte Morandi è stata questa stando al parere del planetario de L’Unione Sarda l’intensità della detonazione del meteorite avvistato in Sardegna non solo nella serata del 16 agosto secondo l’international Meteor il corpo celeste era così grande da rilasciare nell’atmosfera di 0,1 chilotoni di TNT ed è stato rilevato nelle indagini infrasuoni del konferensi Nuclear test Ban il passaggio del meteorite stato ripreso in alcuni filmati amatoriali che mostrano una scia luminosa comparire all’improvviso e aggiungere una grandissima luminosità in pochi secondi prima di scomparire i caso epstein nuovi dettagli emergono dal caso alla finanziera americano un anno furono Donate come regalo di compleanno tre ragazzine di 12 anni Sembra sorelle provenienti da unadisagiata turno fatta arrivare appositamente in aereo da Parigi a New York dove furono abusate lo rivela il Daily Mail citando la testimonianza resa da Virginia Robert Giuffrè finora la principale accusatrice e della sua complice ghislaine Maxwell le tre ragazzine sarebbero state inserite in Francia il giorno dopo le molesti una sorpresa da parte di uno dei suoi amici di Gianluca Brunello un talent scout di modelle ricorda la testimone Brunelli 72 anni nega ogni addebito ma a Parigi dove epstein aveva anche un appartamento sono già scattate delle indagini che potrebbero riguardare anche l’amico francese del Finanziere americano era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa