Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione a Francesco Vitale in studio oggi giornata chiave per la crisi di governo alle 14:30 la conferenza dei capigruppo poi alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato Di Maio oggi la lega dovrà rispondere delle proprie colpe Salvini governo contro di me che senso ha Renzi non chiediamo poltrone Insomma dopo l’intervento del premier comincerà il dibattito si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni con te potrebbe giocare d’anticipo annunciare direttamente la sua intenzione di dimettersi resta Tuttavia un’incognita seconda non c’era le sue dimissioni già in aula o si limiterà a recarsi al Quirinale subito dopo immediato sarebbe la via delle consultazioni già mercoledì poco probabile invece che il premier chieda un voto di fiducia Laura in questo caso Infatti il darebbe in là a Salvini per una conferma della di fiducia nel governo e complicherebbe ulteriormente la situazionebelle esecutiva gobernanza molti migranti a bordo della nave improvvisamente hanno iniziato a gettarsi in acqua per tentare di raggiungere a nuoto la Riva di Lampedusa distante circa 700 metri da guardia costiera li ha tutti recuperati i sani e salvi Intanto il governo di Madrid è pronto a offrire una soluzione a operans nelle prossime ore lo ha detto la ministra della Difesa spagnola Margarita robles secondo quanto riporta il quotidiano La vanguardia sottolineato che si tratta di una situazione di emergenza Umanitaria che la Spagna non guarderà dall’altra parte come sta facendo il ministro Matteo Salvini grande Paola stamattina i funerali di Felice Gimondi campione che ha scritto pagine indelebili nella storia mondiale del ciclismo l’arrivo della salma nella chiesa parrocchiale di Paladina in provincia di Bergamo È stato accolto da un lungo applauso presenti tra gli altri molti nomi noti delle due ruote come Francesco Moser e Beppe Saronni Paolo Savoldelli e Moreno argentin Gianbattista Baronchelli presenti anche Dino zandegu è presidente della federazioneolistica italiana Renato Di Rocco andiamo all’estero dopo l’imponente manifestazione antigovernativa del weekend scorso un corteo Pacifico da record con la partecipazione di 1,7 milioni di persone governatrice di Hong Kong annunciato la creazione immediata di una piattaforma per il dialogo un’apertura nei confronti dei manifestanti che protestano da giugno sul piatto Ci sono la legge sulle estradizioni in Cina e la richiesta incessante delle dimissioni Bila era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa