Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Il 20 agosto in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il giorno chiave per la crisi di governo alle 14:30 è iniziata la conferenza dei capigruppo in questo momento sono iniziati delle comunicazioni di Conte al Senato dopo l’intervento del premier comincerà il dibattito si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni con te potrebbe però a giocare d’anticipo annunciare direttamente la sua intenzione di dimettersi davanti a Montecitorio spuntato questa mattina uno striscione con la scritta presidente Giuseppe Conte l’Italia ti ama e accanto una bandiera del MoVimento 5 Stelle Di Maio su Facebook lui in gita sei una perla rara che l’Italia non può perdere tardi mi chiarisce ritirare i ministri dipende da quello che dice con te gli esseri le forze di opposizione siriana e si sono ritirate oggi dalla città strategica di canna nell’ultima provinciacontrollata dagli insorti le forze governative appoggiati dalla Russia erano arrivate nella città nelle ultime settimane 5 anni dopo la sua caduta nelle mani dei ribelli lo riporta la BBC che cita fonti degli insorti tutto il principale gruppo giallista nella regione ha parlato di dislocazione delle forze l’economia alcuni interventi in Europa vanno pensati non come ha fatto draghi che se intervieni sul debito pubblico italiano lo fai anche su quello tedesco il presidente della Consob Paolo Savona al meeting di Rimini sostenendo che i draghi the 50th divisi nel 2012 4 anni dopo lo scoppio della crisi quando molte imprese italiane erano saltate per Savona il debito pubblico italiano è esposto alla speculazione e per questo nella nuova legge di bilancio l’Italia dovrebbe fare un preambolo che consenta di fatto sicuramente ai parametri europei ma che permette paese di Campare con un patto che sarebbe credibile non sembra notizia chiusura grande folla questa mattina i funerali di Felice Gimondi nella chiesa parrocchiale di Paladina in provincia di Bergamo presenti fra gli altri anchenomi noti delle due ruote come Francesco Moser e Beppe Saronni Paolo Savoldelli Moreno argentin Gianbattista Baronchelli anche i ciclisti dilettanti venuti con la divisa da gara per re magio in bicicletta al vecchio campione era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa