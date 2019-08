Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura la situazione diventata ormai esplosiva sulla Open Arms dopo 19 giorni di permanenza a bordo da parte degli ultimi 98 migranti ancora in attesa di sbarcare in un porto sicuro questa mattina 9 di loro Ed in seguito altri cinque hanno deciso di gettarsi a mare per cercare di raggiungere a nuoto la terraferma ma sono stati ripescati dagli uomini della Guardia Costiera ed assistiti sul molo dai medici del Poliambulatorio dell’isola il governo di Madrid intanto annunciato che offrirà una soluzione a Open Arms nelle prossime ore il Ministro della Difesa a Margherita roba e sta sottolineato che in una situazione di emergenza Umanitaria che la Spagna non guarderà dall’altra parte come sta facendo Matteo Salvini in viaggio verso Lampedusa è il procuratore di Agrigento patronaggio devo riportare dice la calma e fare in modo chesi faccia male di essere dopo la manifestazione pacifica di domenica un Kong con 1,7 milioni di persone la governatrice lama annunciato un’immediata piattaforma di dialogo per oggi è previsto Intanto un corteo che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori Twitter e Facebook bloccare la propaganda I due Social hanno sospeso centinaia di falsi account originali in Cina che cercavano di minare la legittimità delle andiamo degli Stati Uniti perché Washington ha condotto il primo testa di un missile lanciato da terra dopo il ritiro dal trattato sulle forze nucleari arrangio intermedio che vietava simili test annunciato il pentagono dato dalla CNN dura la creazione di Mosca il viceministro degli Esteri ha commentato gli Stati Uniti hanno chiaramente imboccato un percorso di escalation nella tensione militare e per Pechino il test americano dalla luna nuova corsa Year Manenti spingendo verso un’escalation del confronto militare, essere in chiusura del primo ministro britannico Boris Johnson è il presidente americano Trump hanno discusso dellasiete dell’accordo di libero scambio Stati Uniti il Regno Unito durante una telefonata ieri sera iniziati un vertice delle registrate in Francia in questo fine settimana grande discussione con Johnson abbiamo parlato della brexit di come procedere rapidamente con un accordo di libero scambio ha twittato da un’altra ma non vedo l’ora di incontrarmi con una Boris a Giuseppe in Francia è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa