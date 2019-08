Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano la situazione è diventata esplosiva sulla Open Arms dopo 19 giorni di permanenza a bordo da parte degli ultimi 98 migranti ancora in attesa di sbarcare in un porto sicuro stamattina no vedi loro in seguito altri cinque hanno deciso di gettarsi in mare per cercare di raggiungere a nuoto la terra ferma ma sono stati ripescati dagli uomini della Guardia Costiera esistiti sul mondo dei medici del Poliambulatorio dell’isola il governo di Madrid e intanto annunciato che offrirà una soluzione alle UMG nelle prossime ore il Ministro della Difesa Margherita robles ha sottolineato che si tratta di una situazione di emergenza Umanitaria e che la Spagna non guarderà dall’altra parte come sta facendo invece taldini in viaggio verso Lampedusa è il procuratore di Agrigento patronaggio devo riportare la calma dice e fare in modo chemi faccia male l’economia alcuni interventi in Europa vanno pensati non come ha fatto draghi che se intervieni sul debito pubblico italiano lo fai anche su quello tedesco l’ho detto il presidente della Consob Paolo Savona al meeting di Rimini sostenendo che i draghi the 50th divisi nel 2012 quattro anni dopo lo scoppio della crisi quando molte imprese italiane erano già saltate per Savona il debito pubblico italiano esposto alla speculazione questo è una nuova legge di bilancio l’Italia dovrebbe fare un preambolo che consenta di fatto veramente veramente europei ma che permetta al paese di Campare con un patto che sarebbe credibile di essere le forze di opposizione siriane si sono ritirate oggi dalla città strategica di cane l’ultima provincia quella di Dream controllata dagli insorti per forza governativa appoggiate dalla Russia erano arrivate nella città ultime settimane 5 anni dopo la sua caduta nelle mani dei ribelli lo riporta la BBC che cita fonti degli insorti Tuttavia il principale gruppo già dista nella regione ha parlato di dislocazione delle forze andiamo a Londra in chiusura Ilministro britannico Boris Johnson è il presidente americano Donald Trump hanno discusso della brexit dell’accordo di libero scambio Stati Uniti Regno Unito durante una telefonata ieri sera in vista di un vertice del in Francia questo fine settimana grande discussione con Johnson abbiamo parlato della brexit di come procedere rapidamente con un accordo di libero scambio Non vedo l’ora di incontrarmi con lui al distretto in Francia ha twittato Trump era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

