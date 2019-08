Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ovviamente politica in primo piano crisi di governo Conte si dimette il governo finisce qui le parole del premier al Senato a seguito gli interessi personali e di partito L’attacco di Conte e poi aggiunge dopo il dibattito andrò da Mattarella subito dopo il discorso della Premier è durato circa un’ora ha preso la parola Matteo Salvini rifarei tutto quello che ho fatto quella grande forza di essere un uomo libero Chi ha paura del giudizio del popolo italiano Non è una donna o un uomo libero dice Salvini poi la replica con te Mi spiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno pericoloso autoritario il responsabile incosciente bastava il piano di turno a raccogliere tutta questa sequela di insulti bastava il travaglio un Renzi non ildel consiglio le parole di Matteo Salvini a Ponte dopo gli interventi parlamentari in Senato il premier replicherà in aula prima di salire al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica emergenza migranti alcuni profughi si sono gettati in mare oggi interviene la Spagna un Vascello della Marina è salpata alle 17 da Cadice il procuratore di Agrigento a bordo per un’infezione il tweet di Hulk fondatori della NG inizia il diciannovesimo giorno di sequestro impiegherà 3 giorni la nave spagnola per arrivare a Lampedusa e poi portare I migranti a Maiorca nelle Baleari ad Hong Kong dopo la manifestazione pacifica di domenica con 1,7 milioni di persone la governatrice lama annunciato un’immediata piattaforma di dialogo Oggi c’è stato un nuovo corteo che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori tutte le Facebook bloccano la propaganda I due Social hanno sospeso centinaia di falsi account originale in Cina che cercavano di minare la legittimità delle protette e tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa