Ultime Notizie Roma del 20-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura parliamo della crisi di governo perché Conte si è dimesso il governo finisce qui le parole del premier al Senato Salvini a seguito gli effetti personali e di partito l’attacco del presidente del consiglio che poi aggiunto dopo il dibattito andrò da Mattarella subito dopo il discorso di fronte che è durato circa un’ora ha preso la parola anche Matteo Salvini rifarei tutto quello che ho fatto quella grande forza di essere un uomo libero poi la replica propria con te Mi spiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno pericoloso autoritario è responsabile incosciente bastava il Saviano di turno a raccogliere tutta questa sequela di insulti ha sottolineato Salvini bastava il travaglio un Renzi non il presidente del consiglio dopo gli interventi parlamentari in Senato di leprereplicato in aula poi è salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella migranti oggi attimi di tensione in mattinata con i profughi si sono gettati in mare interviene la Spagna un Vascello della Marina è salpata alle 17 il procuratore di Agrigento e a bordo per un’ispezione il tweet di Oscar Camps fondatore dello NG inizia il diciannovesimo giorno di sequestro spagnolo Integra tre giorni di viaggio per arrivare a Lampedusa e poi porterà I migranti a Maiorca nelle Baleari ultime notizie chiusura il primo ministro britannico Boris Johnson del presidente americano Donald Trump discusso della brexit dell’accordo di libero scambio Stati Uniti Regno Unito durante una telefonata ieri sera in vista di un vertice del G7 in Francia in questo fine settimana grande discussione con Johnson abbiamo parlato della brexit e di come accedere rapidamente con un accordo di libero scambio Non vedo l’ora di incontrarmi con Boris stagista in Francia acquistato Trump è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa