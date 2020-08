Ultime Notizie Roma del 20-08-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è tornato in un’intervista paris-match sull’aumento dei contagi da coronavirus in Francia negli ultimi giorni ha fermato che rischio zero Non esiste mai e che non si può richiudere tutto il paese per la dal Fort de bregancon nel sud della Francia luogo di residenza dei presidenti di Macron ha detto che non si può fermare paese perché i danni collaterali sono considerevoli il rischio zero Non esiste mai in una società bisogna rispondere a questa ansia senza cadere nella dottrina del rischio Zero Il leader dell’opposizione russa alexei navalny e incosciente dei Ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato Kira Garmisch sua portavoce spiega che il navalny stava volando dalla Siberia verso Mosca il suo aereo effettuato un atterraggio di emergenza quando gli si è sentito male a leiavvelenamento tossica da in terapia intensiva Ha scritto su Twitter pensiamo che lei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo the Affair My Army Quella era l’unica cosa che ha bevuto la mattina i medici di Che veleno è stato rapidamente assorbito mediante il liquido caldo aggiunto il 44enne noto per le sue campagne anti corruzione contro alti funzionari e per le critiche esplicita il presidente Vladimir Putin le borse europee proseguono in calo dopo le valutazioni della Fede che ha raffreddato gli entusiasmi sulla ripresa economica tesi per oggi pomeriggio i verbali della BCE con investitori che cercheranno di capire le prossime mosse della Banca Centrale Europea sullo sfondo restano le preoccupazioni per le tensioni tra Stati Uniti e Cina e per una nuova ondata di contagi da coronavirus sul versante valutario è in calo l’euro sul dollaro a 1,850 Londra la borsa di Milano riduce il calo rispetto all’avvio stabile spread tra Btp e Bund a 139 punti con rendimento decennale italiano lo zero 91% il movimentomassimo rispetto del territorio dove abbiamo fatto posizione fino a ieri è difficile immaginare un percorso insieme al PD lo dice il reggente Vito Crimi in un’intervista al Corriere della Sera nella quale esclude accordi in Puglia Marche la questione chiusa da tempo li abbiamo fatto una posizione fermano Alleanza infattibile sarebbe il PD a perdere spiega in tal caso dovrebbe farti una domanda su come hanno governato finora avrebbero dovuto darci sulla candidatura di raggi al Campidoglio vedo troppi no secchi e poche motivazioni possiamo fare tutte le critiche che vogliamo ma a Roma non è peggio di prima anzi è migliorata Cina e Stati Uniti hanno concordato di tenere i colloqui telefonici sul commercio nei prossimi giorni al fine di valutare i progressi finora compiuti nella fase 1 dell’accordo siglato il 15 gennaio dopo lo slittamento della prevista video con Enzo di sabato scorso lo ha riferito il portavoce del ministero del Commercio di Pechino Gao feng kamala Harris accetta la candidatura alla vicepresidenza americana prima donna di origini Afro indianeparlo e attacca non c’è alcun vaccino per il razzismo nella terza serata della convention dem la Harris ha fatto appello al voto denunciando ostacoli di informazioni stesso invito della Clinton che attacca Trump abbiamo bisogno voti di affinché lui non rubi Queste lezioni contro il Tycoon in campo anche Obama causato disastri per lui la presidenza e sono reality show il numero dei positivi a Santa Rosalia 24 l’ha riferito Oggi il sindaco di La Maddalena Luca Montella con un post su Facebook dei positivi 19 fanno parte delle personali specifica Aggiungendo che si attesa vengono processati gli ultimi 24 tamponi per i quali è sorto un problema tecnico il riferimento è al resort dicevamo di Santo Stefano isola dell’arcipelago maddalenino in cui da 5 g di 470 persone tra turisti e personale sono in quarantena a Teso l’esame del DNA sui resti compatibili con Gioele trovato ieri da un volontario 200 m dal tratto di autostrada doveviParise il figlio erano stati visti vivi per l’ultima volta il padre il piccolo solleva dubbi sui metodi delle ricerche avvenute precedentemente sono bastate 5 ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti sottolinea Daniele Mondello tra gli indumenti trovati vicino ai resti del bambino C’erano anche un paio di scarpette Blu il colore che la mamma aveva scelto per lui ed è tutto buon proseguimento di ascolto la linea può tornare

