Ultime Notizie Roma del 20-08-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano rigno coronavirus apertura Le prossime elezioni anche la riapertura delle scuole possono essere a rischio se la circolazione del virus aumenta di nuovo l’allarme di Ricciardi consulente del Ministero della Salute durante la trasmissione Agorà estate su Rai 3 in merito alla possibilità di poter svolgere le lezioni nonostante il Trend dei contagi da covid sia in rialzo ieri in serata Salvini a me non mi avevano avvertito che pensare di sospendere le lezioni di settembre Sarebbe un attentato alla democrazia da parte del governo e Totti della Liguria è attaccata al Ricciardi consulente del governo propone l’ipotesi di un Ulteriore rinvio del voto trovo eversiva aggiungere che una signora non eletto da nessuno possa Anche semplicemente ipotizzare lo gli esseri medici dell’ospedale di Hamsik Dove è stato ricoverato l’oppositore Russo alexei navalny stanno lottando per salvargli la vita L’ho detto alla portavocesuonava il vicedirettore del nosocomio un funzionario del Ministero della Salute ha detto che il 44enne è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono al momento stabilità portavoce ha denunciato che navalny stava volando dalla verso Mosca il tuo arriva effettuato un atterraggio di emergenza quando si è sentito male alexeia un avvelenamento toast ripetenti la Pia intensiva Ha scritto ancora su Twitter torniamo in Italia la rete unica fallo stato così il ministro dello sviluppo economico Patronelli interpellato dall’ansa sul doppio della vite dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Tim gubitosi che un’intervista a Repubblica arriva dietro la volontà del gruppo di mantenere il controllo di gestione film intero la banda ultra larga tutta Italia con Open Fiber essenza e manterrà la maggioranza di una società unica della rete Come è logico che sia ha detto gubitosi Siamo il candidato naturale a creare un’infrastruttura che risponda alle esigenze di digitalizzazione del paese ancora più forti dopo il blocco per il covid-19 la cronaca in chiusura i resti umani trovati ieri a Caronia sono compatibili con a Gioele ha detto il procuratore di Patty Angelo trovarlo precisandoSì aspetteranno i 90 giorni per i risultati degli esami perché una pista una lettura Chiara degli avvenimenti già c’è stata data il padre del piccolo solleva però dubbi sui metodi delle ricerche sono bastate 5 ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti piega Daniele Mondello è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa