Ultime Notizie Roma del 20-08-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale venerdì 20 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi riunione straordinaria dei ministri degli Esteri della NATO sulla paganistan presente anche Di Maio che in mattinata Sara ascoltato dal copasir i talebani devono garantire la sicurezza di Chi intende lasciare il paese sottolinea Giuseppe scene drammatiche però l’aeroporto di Kabul dove madri avrebbero lanciato i loro bambini oltre il filo spinato chiedendo i soldati di prenderli proseguono Intanto i ponti aerei Alitalia Fiumicino nella notte sbarcati 104 afghani e oggi il Report sul monitoraggio settimanale dei dati covid in Italia dal quale potrebbero scaturire nuove ordinanze restrittive te me la zona gialla la Sicilia Anche se ieri la regione ha registrato una stabilità di valori va messo i Bocci intanto di protesi terza dose vaccinale non aiuterà rallentare la pandemia togliere dosi e non vaccinati favorirebbe l’emergere di nuove variantilo scienziato svami Nathan estate caldissima anche per l’amore di adempimenti fiscali chi Grava sui contribuenti le scadenze sono 173 di appuntamenti fissati per oggi c’è il versamento periodico sulle l’imposta sulle articolazioni la liquidazione e versamento dell’IVA mensile del secondo trimestre il pagamento delle ritenute relative a redditi da lavoro dipendente le addizionali locali del presidio lavoratori dipendenti e la contribuzione previdenziale Inps non aveva alcuna bomba nel suo furgone roseberry il quarantanovenne fan di Trump arrestato dopo che per lunghe ore aveva minacciato in diretta Facebook di far esplodere un ordigno vicino al congresso americano la polizia però ho trovato materiali che avrebbero permesso di confezionare degli esplosivi il sofferto si è arreso dopo una difficile tesa trattativa con le forze dell’ordine con una riflessione sul tema del coraggio di dire io in Mattarella oggi a Rimini il meeting dell’amicizia tra i popoli il Presidente della Repubblica parlerà il popolo di Comunione e LiberazioneQuando si dà il Quirinale dando il via a un centinaio di 20 a cui parteciperanno in presenza 8 ministri leader dei principali partiti e il Gotha delle parti sociali e del panorama economico italiano lo sport la prima Rom ufficiale targata a Mourinho fatta in Turchia battendo 21 il Trabzonspor e ipotecando la qualificazione alla conferenza la nuova competizione calcistica voluta dal Uefa della tastiera Frosinone Parma tennis Sonego eliminato negli ottavi del torneo ATP di Cincinnati in campo ora berrettini E noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto a più tardi

