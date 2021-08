Ultime Notizie Roma del 20-08-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano scende ancora e si attesta ad uno e uno le reti che la scorsa settimana era 227 ulteriori impasto conferma Una tendenza in atto già da alcune settimane valori all’esame oggi della cabina di regia Italia tutta bianca non ci sarebbe Infatti un cambio di colore per la Sicilia da Bianco a giallo in base ai dati secondo quanto si apprende i parametri sarebbero ancora dentro le sono 18 le regioni classificate a rischio moderato le restanti tre regioni Lombardia Veneto e Lazio risultano classificate a rischio basso Inoltre nessuna regione sopra la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva area medica Ma i tassi salgono in intensiva aumenta al 4,9% in aria mediche al 6,2% sostanzialmente stabile l’incidenza dei contatti100.000 abitanti in Italia e a 74 intanto arriva la Perla a sorpresa dell’associazione dei pubblici esercizi FIPE Confcommercio usiamo il Green pass scrivono al premier e ministri per chiudere la stagione delle misure restrittive alle imprese ritorno alla stagione delle restrizioni aggiunge FIPE deve essere scongiurato in ogni modo è lo strumento migliore per raggiungere il risultato è il Green pass Afghanistan in un briefing con la stampa Alberto Zanini coordinatore medico del Centro Tre feriti di guerra di Emergency a Kabul racconta abbiamo notizie ufficiose di talebani che entrano le case di hacktivisti artisti e persone che si sono schierati in passato contro il regime entrerebbero le case di privati per cercare armi documenti che possono rovinare la loro reputazione in città intanto la Turchia evacuato lunedì scorso da Kabul almeno 40 alti funzionari governativi afghani nascosti non volo di rimpatrio di cittadini turchi della Turkish Airlines atterrato a Istanbul con 324 passeggeri a bordo tra questi ilpresidente del ministro degli Esteri il capo della direzione nazionale di sicurezza oltre a tre Alpi ex ministri e diversi deputati la notizia è stata diffusa sui media locali dopo che funziona arrivati sono stati messi in sicurezza e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa