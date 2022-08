Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale venerdì trovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio giornata calda fronte della campagna elettorale la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha definito il PNR uno strumento prezioso che va aggiornato le ha risposto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite di controcorrente su Rete 4 in Europa diranno che la solita Italia che invece di rispettare le scadenze vuole rinegoziare affermato il leader di impegno civico e noi questo non ce lo possiamo permettere e intanto Forza Italia incassare endorsement di numerose associazioni cattoliche leader Silvio Berlusconi in un post su Facebook ti dice sicuro che molti italiani molti di più di quelli che ci ha votano Forza Italia si riconoscono in un centro alternativo alla sinistra il centro del Popolare Europeo e cambiamo argomento la bufera che ha investito Albino Ruberti capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri dopo che quotidiano Il Foglio pubblicaio che mette fortemente in imbarazzo il numero uno dello staff di Palazzo senatorio porta pesanti conseguenze in Campidoglio e non solo si tratta di un litigio Furioso è venuto fuori da un ristorante di Frosinone durante il quale Roberti detto Rocky per il suo temperamento urne minaccia alcuni commensali quest’ultimo ha rassegnato le sue dimensioni con una lettera inviata al sindaco della capitale Roberto Gualtieri ma non basta l’ex assessore regionale già europarlamentare del di Francesco De Angelis con una mail inviata Nazareno ha ritirato la propria candidatura alla camera proprio Francesco De Angelis con il fratello gladimiro è tra i protagonisti del video la guerra in Ucraina che è giunta alla 178 esimo giorno dopo lo stanziamento di un nuovo pacchetto di aiuti da 755 milioni di dollari il presidente ucraino volodymyr zelensky ha ringraziato il presidente americano Joe biden il pacchetto include Ema armamenti missilistici e sistemi di artiglieria di precisione i Martin tanto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres è arrivato nella Repubblica di dov’èincontrerà il presidente mai alzando la cronaca aveva chiesto da bere ma il barista si è rifiutato di servir glielo Allora l’uomo 79enne Di Lauro provincia di Avellino è una pistola semiautomatica e ha sparato due colpi che solo per una casualità non hanno colpito nessuno dei presenti la tragedia sfiorata avuto luogo in un circolo ricreativo del piccolo paesino Campano è il gip del tribunale di Avellino ha emesso un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti dell’uomo lo sport adesso calciomercato Francesco Acerbi rete nome più caldo per rinforzare la difesa come riporta Sky Sport l’agente del giocatore Lazio si sono incontrati per definire una strada di uscita e il meeting ha avuto esito positivo con i biancocelesti che hanno aperto le ipotesi della cessione in prestito con diritto di riscatto la formula è quella più gradita all’Inter che ora dovrà concordare i dettagli economici nel club di Lotito la sensazione è che settimana prossima nella porta sugenerata BCP va E noi staremo a vedere per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa