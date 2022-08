Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Nicoletta fa muro sul PNR italiano e avvisa il centro-destra il piano va attuato così com’è la rinegoziazione non è la strada da percorrere il segretario del PD parla con il messaggero e replica le proposte della Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni di rivedere il PNR chi chiede di cambiare in corsa confessa implicitamente di non riuscire a mantenere gli impegni a ferma il quale risultato sarebbero ritardi notevoli proprio quando bisogna correre la torsione del piano e poi per abbassare le bollette del gas Infatti t’ho Democratico ha proposto la bolletta luce sociale per famiglie microimprese basata solo se nergia rinnovabile prezzi calmierati grazie a contratti di acqua decennali per le famiglie a basso reddito in particolare la proposta e subito un prezzo pari a zero fino al 50% del consumo medio dei singoli nuclei mentre nel medio periodo un forte investimento surinnovabili andiamo a Roma la bufera che ha investito Albino Ruberti capo di gabinetto del sindaco di Roberto Gualtieri dopo che il quotidiano Il Foglio pubblicato un video che mette fortemente in imbarazzo il numero uno dello staff di Palazzo senatorio porta pesanti conseguenze in Campidoglio non solo si tratta di un litigio Furioso è venuto fuori da un ristorante di Frosinone durante il quale Roberti detto Rocky per il suo temperamento urla e minacce Alcuni commenti di quest’ultimo ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera inviata al sindaco della capitale Roberto baltieri non basta lettera assessore regionale è già parlamentare del PD Francesco De Angelis una mail inviata Nazareno ha ritirato la propria candidatura alla camera proprio Francesco De Angelis con il fratello di mio è tra i protagonisti del video la guerra in Ucraina aggiunta al settantottesimo giorno dopo lo stanziamento di un nuovo pacchetto di aiuti da 755 milioni di dollari il presidente ucraino volodymyr zelensky ha ringraziato il presidente americano Joe biden il pacchetto include armamentistilistici e sistemici per la situazione dell’ artiglieria di precisione Imar Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres è arrivato nella Repubblica di Moldova Dove era il presidente Maia Sandu Nuovo messaggio di Mattarella contro la guerra l’invasione scellerata della Russia che scuote l’identità Europea aveva chiesto da bere ma il barista si è rifiutato di servir glielo Allora l’uomo 79 anni di Lauro in provincia di Avellino estratto una pistola semiautomatica sparato due colpi che solo per una casualità non hanno colpito nessuno dei presenti la tragedia sfiorata avuto luogo in un circolo ricreativo del piccolo paesino Campano il gip del tribunale di Avellino emesso un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti dell’uomo e andiamo a chiudere con la pagina sportiva in entrata dell’Inter ruota adesso attorno al quarto centrale richiesto da Simone Inzaghi in questo momento in poi c’è a Cervi richiesto espressamente dalla tecnico nerazzurro il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha apertosito con diritto di riscatto e questo potrebbe accelerare la trattativa ma resta comunque viva la pista londinese per c’ha nel Chelsea I blues sono disposti a discutere solo per un prestito secco senza diritto di riscatto Libertà soppesando le due opportunità E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa