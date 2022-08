Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno apertura di intelligence britannica nel corso di aggiornamento sulla situazione della guerra afferma che le forze russe per ora sono probabilmente pronte solo a intraprendere illimitati assalti locali ferramente coinvolgendo più di una compagnia truppe l’ultima settimana avvertono gli 007 inglesi ha visto solo cambiamenti minimi del controllo territoriale lungo la linea del fronte nel donbass dopo piccoli avanzamenti dall’inizio di agosto le porte lui si sono avvicinati alla periferia della città ma non hanno ancora fatto irruzione nell’abitato è improbabile che la situazione cambia significativamente nella prossima settimana tuttavia le esplosioni sempre più frequenti dietro le linee russe hanno probabilmente mettendo a dura prova la logistica le basi aeree russe nel sud si legge ancora in Un Tweet Intanto le forze russe in un attacco con armi ad alta precisione hanno ucciso più di 100 militanti tra cui 20 mercenarianella regione di Cardiff l’ho detto il portavoce del Ministero della Difesa Russo ha Sebastopoli Crimea un drone che sorvolava un edificio che lo staff della flotta del Mar Nero è stato abbattuto da difesa aerea della base secondo il Ministero della Difesa di chi è salita a quasi 45 mila il numero dei soldati russi uccisi in guerra dalle forze ucraine sarebbero morti 44.900 militari russi 200 in più rispetto al giorno precedente andiamo inizio male è salito a 16 morti il bilancio dell’attacco condotto dei terroristi di al shabaab contro un hotel di Mogadiscio il bilancio che non viene considerato ancora definitivo è stato fornito la pulizia della capitale somala precisando dei preferiti si incontrano molti agenti delle forze di sicurezza e di intelligenza che si trovavano all’interno dell’albergo frequentato da dipendenti del governo secondo fonti della sicurezza gli attentati che hanno fatto esplodere ieri sera due ordini fuori dalla prima di fare irruzione nell’albergo e aprire il fuoco contro il personale i clienti torniamo in Italia in chiusura il meteo weekend con caldo gradevole il maisspazza via le nuvole regala italiani un fine settimana di bel tempo il mare sarà mosso intorno alla Sardegna la Puglia e sui bacini meridionali ma finalmente dicono gli esperti con le correnti più secche e fresche da dove le temperature infatti quello livello di 79 gradi al sud con Massimo al più sui 35 gradi in Sicilia 32-33 gradi sul resto del meridione Oggi sono attesi sono isolate acquazzone sui rilievi del Sud ancora bel tempo caratterizzato però da un parziale aumento delle velature Però lunedì e mercoledì non si escludono poi temporali a tratti intensi al sud in particolare nel pomeriggio e ridosso dei rilievi era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa