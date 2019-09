Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo traffico di influenze questa ipotesi di reato per la quale risulta indagato a Firenze l’avvocato Alberto Bianchi ex presidente di Open alla fondazione cassaforte per l’iniziativa di Matteo Renzi tra cui la Leopolda lo studio di Bianchi a Firenze da quanto si è appreso è stato anche perquisito ieri alla presenza del procuratore aggiunto capoluogo Toscano Luca Turco il magistrato titolare dell’inchiesta condotta dalla guardia di finanza quando ho parlato di migrazione non hai accettato la formula riduttiva di porti aperti porti chiusi ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali lo afferma il premier Giuseppe Conte intervistato da Enrico Mentana sul salgo della festa di articolo1 soffermandosi sul tema dell’immigrazionela bozza di decreto legge sull’emergenza climatica non sarà presentata in consiglio dei ministri lo sottolineano Fonti del Ministero dell’Ambiente ministro Sergio costa voleva fare subito alle norme sul clima marzo inizi hanno fatto presente che alcune di queste norme vanno studiate più a fondo in coordinamento con altri dicasteri cosa intende discutere in CDM del decreto per riuscire a presentarlo e poi a breve Come disegno di legge con una corsia preferenziale o come decreto legge condiviso la borsa di Hong Kong che apre gli scambi in Santorio positivo zanga sale dello 0,24% e rialzo anche la via dei listini di Shanghai e salutami la borsa di Tokyo apre l’ultima seduta della settimana e lieve rialzo con gli investitori che guardano possibili sviluppi nelle trattative sul commercio saracinesca Stati Uniti d’America mentre torna a svalutarsi lo Yen sulle principali valutevariazione positiva dello 0,3% Il portavoce della missione iraniana all’onu al confermato che il presidente è il ministro degli Esteri regnani Harta romaniei salazzari hanno ricevuto i visti dagli Stati Uniti per partecipare alla riunione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite della prossima settimana a New York e il portavoce ha presentato kesari arriverà negli Stati Uniti oggi mentre Rovani lunedì gli Stati Uniti d’America hanno espulso due diplomatici cubani accreditati a loro accusandoli di attività che minacciano la sicurezza nazionale lo ha annunciato su Twitter la portavoce del dipartimento di stato americano Morgan ortagus alla vigilia dell’assemblea generale delle Nazioni Unite ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

