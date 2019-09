Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera a Colombia and ITS nella parte nord-occidentale di Washington non lontano da casa bianca lo rende noto la polizia non si sa ancora che abbia sparato E perché ma si ipotizza un caso di criminalità comune Mark Zuckerberg è respinto l’ipotesi di vendere WhatsApp Instagram Lo ha reso noto il senatore repubblicano gioca ora è uno dei critici più accesi di Facebook e dopo un incontro con il suo proprietario lo ha sfidato a fare due pose per mostrare che Facebook è sede sulla questione del imparzialità della protezione dei dati personali e della concorrenza vendere WhatsApp a Instagram e sottomettersi a un controllo indipendente ed esterno sulla questione della cenaha risposto di no a entrambe tornano salire le quotazioni del petrolio con il proseguire delle tensioni tra Stati Uniti e dirà nella settimana che ha già visto l’attacco agli impianti esauditi i contratti sulla Grecia con scadenza ad ottobre guadagnano allo 0,8% al barile il Brenta e recupera €0,33 la corte per i reati gravi di Tira una condannato ieri sera a 5 anni di reclusione per abuso d’ufficio la casa Ministro dell’Interno saimir tahiri a causa del rito abbreviato la condanna viene ridotta a 3 anni ha quattro figli affidamento in prova al servizio sociale il divieto di svolgere funzioni pubbliche con la sua sentenza La corte ha respinto la richiesta della procura che proponeva una condanna a due anni di reclusione per l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti Avvia i gruppi parlamentari di Italia Viva il movimento di Renzi alla Camera di aderiscono 25 parlamentari una pattuglia di 15costituisce il neonato gruppo a Palazzo Madama piazza italia, oltre a Riccardo Nencini che ha messo a disposizione il simbolo senza il quale non sarebbe stato possibile la neoformazione c’è l’Azzurra Donatella contatti che ieri ha sciolto la riserva è da Forza Italia è passata vorresti sono stati interrogati ieri in procura Ravenna la presenza dei loro avvocati da indagati tre poliziotti della scorta dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul episodio verificatosi a Milano Marittima il 30 luglio quando il figlio del leader del Carroccio cresce un giro in mare su una moto d’acqua della polizia pilota da un agente i tre sono stati formalmente identificati dopo richiesta al Viminale perciò che segui l’episodio quando un giornalista di Repubblica cerco di riprendere la strada ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa