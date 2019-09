Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati dalla redazione Francesco Vitale in studio la polizia sta notificando numerose misure cautelari nei confronti degli anarchici che lo scorso IX Febbraio Torino durante un corteo misura per fuoco la città i provvedimenti in Piemonte Lombardia e Sardegna nelle indagini della Digos di Torino i reati contestati a vario titolo lesioni aggravate Resistenza pubblico ufficiale danneggiamento e imbrattamento alla manifestazione organizzata in seguito allo sgombero dello storico centro sociale asilo parteciparono militanti anarchici provenienti da tutta Italia migliaia di studenti in strada in Australia Thailand Indonesia India dando inizio allo sciopero generale in vista del Summit ONU sul clima in programma da lunedì a New York lo riferiscono i media internazionali manifestazioni cortei sono in programma a breve in Giappone Filippine Birmania saranno 150 i paesi coinvolti in tutto il mondo il clou è previsto proprio New York Dov’è Greta Tumblr che guiderà le manifestazioni a oltre 1000studenti è stata garantita la giustificazione dell’autorità potranno salvare scuola senza penalizzazioni Non fidatevi del PD e l’avvertimento che mi Battista lantai 5 Stelle il premier Conte la bacchetta dicendo che lui si fida perché una forza che responsabilmente ha deciso di sostenere questo governo il premier Torna a dire di essere rimasto sorpreso da Renzi avessi saputo della decisione avrei preteso di parlare direttamente con il nuovo gruppo ma non è venuta meno la sostenibilità del progetto di governo oggi sul voto sull’unghia indagato per traffico di influenze l’ex presidente della fondazione Open nata per finanziare le iniziative di Renzi tra cui la Leopolda i partiti persona funzionano la prima volta ripeterli crea problemi la scelta di Renzi distaccarsi dal PD era prevedibile ma ugualmente inspiegabile nei tempi ma non influirà sul Governo perché un eventuale distacco sarebbe Palese quindi lo pagherebbe più di prima intervistato da Repubblica Romano Prodi parla di Europa Italia il PD ha un futuro se ritrova la sua anima di là ma soprattutto un riformista esecutivo può durare se affronti i problemi primo fra tutti l’evasione fiscaleQuesta era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa