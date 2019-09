Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio la polizia sta notificando numerose misure cautelari nei confronti degli anarchici che lo scorso IX febbraio a Torino durante un corteo misura per fuoco la città di provvedimento in Piemonte Lombardia e Sardegna nell’ambito di un’indagine della Digos di Torino i reati contestati a vario titolo nei geni gravate Resistenza pubblico ufficiale danneggiamento e imbrattamento alla manifestazione organizzata in seguito allo sgombero dello storico centro sociale asilo parteciparono militanti anarchici da tutta Italia e migliaia di studenti entrati in Australia Thailand Indonesia e India Dan inizio allo sciopero globale in vista del Summit ONU sul clima in programma da lunedì a New York lo riferiscono i media internazionali manifestazioni cortei sono in programma a breve in Giappone Filippine Birmania strano 150 paesi coinvolti in tutto il mondo il clou è previsto proprio New York Dov’è Greta Tumblr che guiderà le manie oltre un milione di studenti è stata garantita la giustificazione dell’autorità potranno saltare scuola senza penalizzazione una migrante di origine sudanese è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco in via Tripoli lo denuncia l’organizzazione internazionale per le migrazioni che era presente con il proprio staff sul luogo della tragedia l’uomo faceva parte di un gruppo di migranti che erano stati appena riportati a terra dalla guardia costiera Libica che avevano posto resistenza al trasferimento nei centri detenzione un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco dopo un tentativo di fuga Alta tensione tra Stati Uniti e Iran come the Run che avverte se vuoi ci attaccano sarà guerra totale ieri riunione alla Casa Bianca proprio per definire una lista di potenziali obiettivi da colpire l’iran si sblocca intanto lo stallo sui visti americani per organizzare perché saranno così a New York sarò io il premier del prossimo governo di unità nazionale così in Israele è libera di blu bianco Gancia Bertone Damiano che si dice sorpreso e deluso cronaca un bambino di 2 anni è morto a Catania dopo essereper oltre 5 ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo l’uomo indagato come atto dovuto dalla Procura di Catania per omicidio colposo è morto invece a Bergamo il bambino di 6 anni che si è accasciato al suolo uscendo da scuola lunedì a Roncadelle in provincia di Brescia il bambino soffriva di problemi cardiaci ed è di almeno morto 5 feriti invece bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta ieri sera a Columbia Heights nord-occidentale di Washington non lontano dalla casa bianca Allora è venuto la polizia non si sa ancora chi abbia sparata e perché te Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa