Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio la scissione all’interno del PD la nascita di italia, continua a tenere banco nel dibattito politico italiano tra gli ultimi intervenire con Tonio posti Romano Prodi Maria Elena Boschi l’ex premier ha attaccato la scelta di Matteo Renzi di uscire dal Partito Democratico prevedibile spiegabile nei tempi mentre l’ex ministra sicura non saremo un partitino Cambiamo argomento gli scritti del MoVimento 5 Stelle sono chiamate da provare con un voto sulla piattaforma Rousseau il patto civico in Umbria dalle 10 alle 19 di oggi militanti possono votare sul patto civico per l’Umbria ovvero sulla possibilità di sostegno alle regionali un confidato presidente civico con il sostegno di altre forze politiche c’hai PD in capire ma il movimento riuscissero a trovare la quadra su un nome condiviso un candidato viene sottolineato nel blog delle stelle fuoriappartenenze politiche il movimento ha spiegato comunque che andrà avanti con la sua proposta di un candidato civico con o senza l’appoggio del PD parliamo ora di ambiente dopo più di un anno dal primo sciopero organizzato dalla attivista svedese Greta Tumblr il movimento di studenti in questi mesi ha portato avanti la richiesta di azioni significative per ridurre le conseguenze del riscaldamento globale Aggiunge una settimana cruciale sono stato invece 2 ° giornata di manifestazioni per la giustizia climatica il 20 e 27 settembre 2019 che porteranno milioni di persone nelle piazze di almeno 150 LD al mondo cerchiamo di mettere insieme tutte le informazioni che prevedono questa settimana a partire dai cortei più di 150 paesi in 5 continenti dalla possibilità dell’impegno degli studenti L’obiettivo non è solo farti sentire mai interrompere anche il tran tran quotidiano tramite l’attenzione dei Lavoratori lasciare un segno più tangibile delle altre volte anche tra i genitori cambiamo ancora argomento andiamo alettera di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria Columbia Heights nella parte nord-occidentale di Washington lontano dalla Casa Bianca non si sa ancora chi abbia sparato il perché e non è ancora chiaro Se il sospetto che è stato fermato dalla polizia secondo quanto riporta Reuters la scena non è più attiva e quindi Il killer non rappresenterebbe più una minaccia secondo quanto riporta anche la sfilata della BBC la vittima sarebbe un maschio adulto i preferiti ci sarà anche una donna ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa