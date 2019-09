Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto da stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione partiamo del clima migliaia in piazza in Australia peran Indonesia India danno inizio allo sciopero globale in vista del Summit ONU sul clima in programma da lunedì a New York lo riferiscono i media internazionali manifestazioni cortei sono in programma in Giappone Filippine Birmania saranno 150 i paesi coinvolti in tutto il mondo il è previsto proprio New York dove Tumblr guiderà le manifestazioni intanto a Berlino il vertice sul clima è stato rimandato di un paio di ore dopo 15 ore di trattative sulle misure per il clima definite difficili da fonti vicine al governo la Germania a ridurre le emissioni dei gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 il Parlamento austriaco ha approvato un emendamentoi voti dei popolari e dell’ultradestra f-poe con cui è rinunciato il tema del doppio passaporto per i sudtirolesi l’emendamento prevede l’arrivo di colloqui corone Bolzano sul tema in seguito sarà presente disegno di legge l’emendamento che non è stato votato dai socialdemocratici degli altri partiti presenti in Parlamento viene invece accolto con favore della tutti e dagli ex consiglieri svp la polizia sta notificando numerose misure cautelari nei confronti degli anarchici che lo scorso IX Febbraio Torino durante un corteo misura per fuoco la città i provvedimenti in Piemonte Lombardia e Sardegna nell’ambito indagini della Digos di Torino i reati contestati a vario titolo lesioni aggravate Resistenza pubblico ufficiale danneggiamento e imbrattamento alla manifestazione organizzata in seguito allo sgombero dello storico centro sociale asilo parteciparono militanti anarchici provenienti da tutt’italia personali funzionano la prima volta ripeterli dà problemi scelta di Renzi era prevedibile ma non influirà sul Governo perché non mi entra le distacco sarebbequindi lo pagherebbe più di prima esecutivo può durare si affronta i problemi Primo tra tutti l’evasione fiscale così Romano Prodi intervistato da Repubblica intanto Di Battista mentre guardi 5 Stelle Non fidatevi del PD pericoloso ma incazzare bacchettate del premier Conte è una forza che responsabilmente ha deciso di sostenere questo governo oggi tu lo so Il voto sull’umbria indagato per traffico di influenze l’ex presidente della fondazione nata per finanziare le iniziative diretti per cui la Leopolda Cambiamo argomento un migrante di origine sudanese è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco ieri a Tripoli lo denuncia l’organizzazione internazionale per le migrazioni che era presente con il proprio sul luogo della tragedia l’uomo faceva parte di un gruppo di migranti che erano appena stati riportati a terra dalla guardia costiera Libica e che avevano opposto Resistenza il trasferimento nei centri di detenzione un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco? di Pupa ed è cominciata nell’aula bunker di Rebibbia la requisitoria del PM Giovanni musarò alla processo sulla morte del giovane Romano Stefano Cucchi che vede imputati i tre Carabinieri per omicidio preterintenzionale in aulaMichele Prestipino il corpo amputato delle quattro membri scoperto da un cacciatore francese domenica scorsa nel sud-est della Francia è di un italiano di 44 anni lo ha detto la procura di Grenoble il cadavere era stato trovato avvolto in un telo di plastica l’uomo secondo le informazioni della procura sarebbe un italiano nato nel 1975 a Napoli che era stato dato per scomparso il quotidiano locale che cita una fonte vicina all’inchiesta parla di pista mafiosa l’invidiabile traguardo dei 100 anni a festeggiare il suo secolo di vita e carabinieri del comando provinciale di Venezia i soci dell’associazione nazionale Carabinieri del Capoluogo Lagunare a lui anche gli auguri da parte del Comandante generale dell’arma il Generale Giovanni Nistri nello scorso giugno Biasin aveva ricevuto l’onorificenza di Commendatore della Repubblica conferita dal Presidente della Repubblica la presenza di una rappresentante dell’associazione Corazzieri e di due Corazzieri il servizio Giunti appositamente da Roma ed è tutto buon proseguimento di ascolto.più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa