Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio migliaia in piazza in Australia Thailand Indonesia India danno inizia lo sciopero globale in vista del Summit ONU sul clima in programma da lunedì a New York da oggi fino al 27 settembre lacrime Action settimana di mobilitazione per il clima manifestazioni e cortei saranno 150 i paesi coinvolti in tutto il mondo incruento York Dov’è Greta Tumblr che guiderà le manifestazioni a Berlino Intanto è stato raggiunto l’accordo le misure per il clima all’interno della coalizione secondo indiscrezioni Sarebbe sul tavolo 40 miliardi da destinare alla tutela dell’ambiente Cambiamo argomento a chi come Di Battista dice che è meglio non fidarsi del PD leader Movimento 5 Stelle Di Maio replica che la fiducia si dimostra è il primo banco di prova sarà il taglio dei parlamentari che spiega va fatto nelle prime due settimane di ottobre e la vera prova del nove la legge di bilancio socialenyo che poi lancia la sindaca di Assisi Proietti come candidato alla presidenza dell’Umbria nell’area centro-sinistra è già in campo come candidato Andrea fora esponente civico la guida di una coalizione app data anche dal PD e commissario PD dell’Umbria dice oggi che sorprendono le parole devi mangiare Lo chiamo decisamente pagina Emma Marrone con un posto sui social comunica ai propri fan di essere costretta a fermarsi per problemi di salute succede succede Basta questo non era proprio il momento giusto ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato scrive la cantante da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute ve lo dico personalmente per assicurarvi per non creare allarmismi inutili il cantante che in passato aveva combattuto un cancro accompagnato il messaggio con una frase di John Lennon la vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare concerto in Francia per la scoperta di presunte sperimentazioni cliniche selvaggi acqua molecole dagli effetti ignoti sono state sperimentate su almeno 350 malati di Parkinson Alzheimerdella Salute Agnese ha denunciato un pesante errore si è detta pronta e non Rita promettendo che ci saranno delle sanzioni mentre l’agenzia francese del farmaco ha sporto denuncia nell’aula bunker di via la requisitoria del PM musarò al processo sulla morte di Stefano Cucchi imputati tre Carabinieri per omicidio preterintenzionale il PM riferisce le parole di un test e che cookie mi lascia una sorta di testamento dicendogli che erano stati due carabinieri in borghese della prima stazione da qui era passato il magistrato anche fatto riferimento al processo già celebrato dicendo che non si può fare finta che non sia successo niente di non sapere di non capire che processo Cappiano è stato frutto di un depistaggio il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti passa dagli arresti domiciliari l’obbligo di dimora nel comune di residenza questa la decisione del Tribunale della Libertà di Bologna sul ricorso della chiesa del primo cittadino attualmente sospeso dopo il coinvolgimento nell’inchiesta Angeli e Demoni della procura di Reggio Emilia in cui ha accusato di abuso di ufficio è pazzo ieri sera ha preso che Carletti ha raccolto in una querela 147Hotmail ritenuti offensivi o minatori nei suoi confronti Tra i denunciati anche Luigi Di Maio donne in vetrina per favorire il turismo e la proposta che il consigliere regionale della Lega in Toscana Roberto Salvini avanti parlando di prostituzione nella Commissione Regionale sviluppo economico riferire la notizia estate consigliere del PD in Regione Monica era presente alla riunione la quale ha pubblicato su Facebook il video con le prime azioni di Roberto Se vieni per le palle ti ha detto impegnata e disgustata la lega a prendere distanze sono frasi a titolo personale fuori dalla nostra linea autunno in arrivo con una nuova perturbazione pioggia e temporali da domenica gli esperti fanno sapere che dopo mi stabilità delle ultime ore ci sarà un breve una breve parentesi con tempo più soleggiato fino a sabato compreso mangia da Ovest e la numerosità tenderà gradualmente aumentare avanguardia di una nuova formazione che raggiungerà l’Italia domenica il tempo tra in peggioramento con piogge e temporali da prima sulle regioni di nord-ovest e centrali tirreniche in estensione verso fine giornata anche Nordest e misura più marginale al medio VersiliaAdriatico miglioramenti dovrebbero arrivare martedì quando la perturbazione abbandonerà l’Italia e per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

