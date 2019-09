Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale agroman ritrovati raccolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio a chi come Di Battista dice che è meglio non fidarsi del PD i leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio replica chi la fiducia si dimostri primo banco di prova per il taglio dei parlamentari che spiega va fatto nelle prime due settimane di ottobre mentre la vera prova del nove sarà la legge di bilancio sottolinea Di Maio che poi lancia la sindaca di Assisi Proietti come candidato alla presidenza dell’Umbria nell’area di centro-sinistra è già in campo come candidato Andrea Manente civico la guida di una coalizione appoggiata anche dal PD Il commissario PD dell’Umbria Merini sorprendono le parole di Di Maio migliaia in piazza in Australia Thailandia Indonesia India Dan inizia lo sciopero globale in vista del Summit ONU sul clima in programma di lunedì a New York da oggi fino al 27 settembre lacrime Action week settimana di mobilitazione per il clima manifestazioni e cortei saranno 150 i paesi coinvolti in tutto il mondo il fluoDov’è Greta tumberg guiderà le manifestazioni a Berlino Intanto è stato raggiunto l’accordo sulle misure per la tutela dell’ambiente all’interno della coalizione la sueddeutsche zeitung scrive 50 miliardi di euro Cambiamo argomento Emma Marrone con un posto sui social comunica ai propri fan di essere costretta a fermarsi per problemi di salute succede succede e basta Questo non era proprio il momento giusto ma in certi casi nessuno mentre lo sarebbe stato scrive la cantante da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute ve lo dico personalmente per tardi per non creare allarmismi inutili La cantata in passato aveva combattuto un cancro le lesioni più gravi sono state prodotte dalla caduta di Cucchi dopo un violentissimo messaggio è un passaggio della requisitoria Miola bunker di Rebibbia del PM musarò al processo sulla morte di Stefano Cucchi imputati tre Carabinieri per omicidio preterintenzionale PM riferisce le parole di un test e che Cucchi gli lasciavosorta di testamento dicendogli che a picchiarlo erano stati due carabinieri in borghese donne in vetrina per favorire il turismo e la proposta che il consigliere regionale della Lega in Toscana Salvini avanzato parlando di prostituzione nella Commissione Regionale sviluppo economico a riferire le notizie del consigliere del PD in regione in montagna e che era presente alla riunione la lega della Toscana sospeso il suo il Tribunale del riesame di Taranto accolto il ricorso per conto del Ilva in amministrazione straordinaria contro il provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di Facoltà d’uso dell’altoforno 2 stabilimento siderurgico arcelormittal finalizzata all’esecuzione dei lavori richiesti dal custode giudiziario la decisione scongiura dello spegnimento che era programmato entro il 10 ottobre lo spegnimento della CO2 avrebbe provocato riduzione dei livelli produttivi con conseguenze sul piano occupazionale concerto in Francia per la scoperta di presunte sperimentazioni cliniche selvaggia Poitiers molecole degli effetti noti sono state Sperotu almeno 350 malati di Parkinson Alzheimer la ministro della Salute Agnese ha denunciato un pesante errore e ti ha detto a Franca inorridita permettendo che ci saranno delle sanzioni in francese del papà ha sporto denuncia le donne con tumore al seno metastatico possono evitare la chemioterapia una meta-analisi di 140 studi che è incluso 50029 pazienti pubblicata sulla oncologi e coordinata dall’università Federico II di Napoli ha Infatti dimostrato per la prima volta che nessuno regime di chemio più efficace della combinazione di ormonoterapia e nuove terapie a bersaglio molecolare line riguarda il tumore al seno metastatico positivo per I recettori ormonali il 65% dei casi metastatici in Italia sono 24 mila le donne trattabili con tale combinazione E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa