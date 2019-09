Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio in tre viene a 360° nel dibattito politico con un posto sul blog del movimento senza nominare compagno di movimento Alessandro Di Battista Di Maio dice la sua a proposito della fiducia da dare o non dare al b&b la fiducia si dimostra e in questo caso la prova dei voti in parlamento e la prima prova di questo governo il taglio dei parlamentari va fatto dice nelle prime due settimane a ottobre Cambiamo argomento da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute e così con un po’ su Instagram che Emma Marrone annuncia i suoi fan di dover abbandonare per un po’ i palchi la musica ve lo dico personalmente per assicurarvi e per non creare allarmismi inutili aggiunto la cantante che poi assicuravi prometto che tornerò più forte di prima ancora cronaca il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti ottenuto l’obbligo di dimora nel comune di residenza lo ha deciso il Tribunale del riesame di Bologna sulla ricorso della difesa del primo cittadino che fino a ieri era agli arresti domiciliari e che attualmente sospeso dalle funzioni di amministratore dopo il coinvolgimento nell’inchiesta Angeli e Demoni della procura di Reggio Emilia in cui risponde di abusi di ufficio e falso portiamo ancora pagina tutto il mondo ha aderito al Global climate Strike prima giornata globale contro il cambiamento climatico in tantissimi soprattutto il giorno di studenti sono scesi nelle piazze di tutti i continenti per chiedere azioni significative per ridurre gli effetti del riscaldamento globale torniamo in Italia le lesioni più gravi sono state prodotte dalla caduta di Cucchi dopo il violentissimo messaggio l’ha detto nella sua requisitoria il PM Giovanni musarò al processo sulla morte di Stefano Cucchi che vede imputati i tre carabinieriomicidio preterintenzionale quella che è costata la vita Stefano Cucchi si è fratturato due vertebre lui stesso a chi mi chiese cosa fosse successo disse sono caduto era la notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa