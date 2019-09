Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono in programma oltre 1240 azioni in 37 paesi d’Europa venerdì di manifestazione in tutto il mondo per chiedere un azione diretta per proteggere il pianeta dei cambiamenti climatici in concomitanza con l’inizio del vertice sul tema Hari Palazzo di Vetro Greta tomberg La giovane attivista svedese diventata leader naturale di questo movimento globale annuncia da New York 4638 eventi organizzati in 139 Paesi da Melbourne a Stoccolma da New York a Parigi che abbiamo argomento Twitter ha reso Noto di aver chiuso migliaia di account in tutto il mondo accusati di fake news la notizia è stata resa nota dal social media statunitensi attraverso il suo blog sulla sicurezza si tratta del seguito delle iniziative intraprese da Twitter nell’ottobre 2018 per individuare e bloccare le manipolazioni della piazzaa garantirne la trasparenza nel novembre scorso Twitter aveva cancellato oltre 10.000 account che scoraggiano l’affluenza alle elezioni di Meta mandato in calendario negli Stati Uniti e oggi fino alle 19 urne elettroniche aperte sulla piattaforma Rousseau gli iscritti del MoVimento 5 Stelle abilitati al voto sono chiamati a esprimersi sulla proposta fatta dal capo politico su un patto civico per l’Umbria ovvero sulla possibilità di sostenere la elezioni regionali in Umbria un candidato presidente civico con il sostegno di altre forze politiche il nome Italia viva della nuova formazione di Matteo Renzi un bellissimo nome un mio amico lo proposte per uno yogurt Forse per via dei fermenti vivi Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema lo dice l’ex premier Romano Prodi in un’intervista a Repubblica spiegando come bisogna fare attenzione che parte di personali funzionano la prima volta ripeterli crea problemi questo vale per tutti per Renzi e forse anche per Salvini ilspiega l’ex presidente della commissione europea si fa strada in tutti i cattivi e Una tendenza mondiale pensiamo a Trump e bolsonaro il primo esempio in qualche modo è stato Berlusconi oggi però i personalismi sono ancora più esasperati fino a rischiare il ridicolo E voltiamo ancora pagina oggi non viviamo in modo sostenibile l’ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nell’illustrare le misure per la tutela dell’ambiente concordate Dopo la lunga maratona notturna della coalizione di governo a Berlino a Merkel ha proseguito dicendo che non sono stati raggiunti gli obiettivi dichiarati nel 2007 che prevedevano una riduzione del 40% delle emissioni entro il 20 ma nonostante ciò si intende perseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 diventare neutrali entro il 2050 9 e anche questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa