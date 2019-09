Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla da Francesco Vitale in studio caso Bibbiano a Quarto Grado parla Claudio Foti psicoterapeuta della Onlus Hansel e Gretel non ho mai fatto l’elettroshock che i bambini si difende davanti alle telecamere di Rete 4 Sono sconcertato per il clamore mediatico montato contro di me una montagna di fake news aggiunge Io ho fatto del mio meglio ma sono stato accusato di aver usato i bambini come cavie stasera l’Inter integrale di facciamo ascoltare una piccola anticipazione l’incubo continua Io non pensavo a questo tipo di deformazioni a questa escalation di bufale negli anni foto di una laureaassolutamente questa informazione mediatica si riferiva a uno strumento che io Peraltro non uso non conosco le foto dei pazienti come cavia piano Allora io penso che sia importante metodologicamente intervenire quando si conosce il gatto non si possono fare delle generalizzazioni ho fatto il possibile per farlo fatto del mio meglio Se investi in quell’indirizzo lì sono stato vent’anni Le Piere in Germania in Olanda è uguale in francese uguale troviamo le donne in vetrina è turismo anche quello c’è la gente così sennò non ci sarebbero l’idea del regista Roberto Salvini consigliere regionale Toscano per rilanciare il turismo locale la proposta ha suscitato forti polemiche Daniele Belotti commissario della Lega in Toscana ha dato indicazione alla capogruppo leghista Elisasospendere le lesioni più gravi sono state prodotte dalla caduta dopo un violentissimo pestaggio lo ha detto nell’aula bunker di Rebibbia il PM Giovanni musarò Durante il processo sulla morte di Stefano Cucchi che vede imputati i tre Carabinieri per omicidio preterintenzionale per il PM è stato un processo kafkiano non è nella fisiologia di un processo che gli imputati siedano sul banco dei testimoni di testimoni al posto degli imputati portiamo ancora pagina o solo un grande vuoto in testa Tutta qui la distrazione di un padre il 43enne Luca Cavallaro che ha dimenticato il grani per 5 ore in auto sotto il sole a Catania il piccolo Leonardo è morto e ora l’uomo ingegnere idraulico e ricercatore all’università è indagato per omicidio colposo ricordo solo di essere uscito di casa alle 8 del mattino e di avere sistemato Leo nel seggiolino ha spiegato a Repubblica Volpiano ancora pagina del Tribunale del riesame di Taranto rapporto è ricorso presentato dal Ilvaamministrazione tra ordinaria contro il provvedimento con il quale giudice Francesco maccagnano il 31 luglio scorso aveva respinto la richiesta di Facoltà d’uso dell’altoforno 2 dello stabilimento siderurgico arcelormittal finalizzata all’esecuzione dei lavori fatti dal custode giudiziario la decisione scongiura lo spegnimento che era programmato entro il 10 ottobre che avrebbe provocato una riduzione dei livelli produttivi con conseguenze sul piano occupazionale con l’accoglimento dell’appello tutelare l’eresia disposto un termine di tre mesi per la progettazione di dettaglio l’esecuzione di lavori illegali dell’ilva nei giorni scorsi avevano presentato anche un istanza di Facoltà d’uso allo stesso giudice macagnano Dimmi qual è il prossimo primo ottobre inizierà il processo sull’incidente che nel giugno 2015 costò la vita al operaio Alessandro morricella E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto puntamento A più tardi

