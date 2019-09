Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Vitali studio Di Maio lancia la sindaca di Assisi candidata alla presidenza dell’Umbria gelo dalla Bibi il commissario sorpreso attesa per il voto sul blog delle stelle sul patto civico fiducia nel PD per il primo banco di prova a fare il taglio dei parlamentari entro metà ottobre poi il vero test sulla manovra Salvini inaugura la festa di atreju quelli del PD si sono spartiti prossimi tre Presidenti della Repubblica Io penso che se non quello del 2022 Almeno quello del 2029 potrà essere eletto direttamente dai cittadini avremo i numeri per cambiare la costituzione secondo il leader della Lega Movimento 5 Stelle PD al governo non arrivano a 2022 quando si eleggerà il nuovo capo dello Stato migliaia in piazza in vista del Summit ONU sul clima in programma da lunedì a New York da oggi fino al 27 settembre la climaheat Action week settimana di mobilitazione per il clima stranoIn quanti paesi coinvolti in tutto il mondo il clou a New York Dov’è Greta Tumblr che guiderà le manifestazioni il governo tedesco e sia impegnato per 54 miliardi di euro entro il 2023 e 100 miliardi entro il 2030 per Piero robusto piano di tutela dell’ambiente Le cifre sono contenute nel pacchetto di misure e salva che in concordato all’interno della grossa coalizione mi perché tu creda sono previsti greenbot pianificate per riattivare la crescita dell’Italia richiede di abbandonare definitivamente la facile usare ricerca di capro espiatorio in Europa la Finanza e Mercati gli immigrati per fondarne invece sono analisi approfondita dei mari della nostra economia che mette in primo piano le poste del cambiamento tecnologico demografico dice il governatore di bankitalia Visco I migranti possono dare un contributo alla capacità produttiva del paese gli studi non rilevano effetti negativi sui lavoratori del cartone sui tassi di occupazione nei suoi livelli retributivi ma anzi un impatto positivo Emma Marrone fa sapere proprio tanti essere costretta a fermarsi per problemi di salute succede succedebasta Questo non era proprio il momento giusto ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato scrive la cantante da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute ve lo dico personalmente Per assicurare per non creare allarmismi inutili la cantante In passato aveva combattuto un cacca le lesioni più gravi sono state prodotte dalla caduta di Cucchi dopo un violentissimo pestaggio è un passaggio della requisitoria nell’aula bunker di Rebibbia del PM musarò al processo sulla morte di Stefano Cucchi imputati tre Carabinieri per omicidio preterintenzionale via mi riferisce le parole di un test e che cookie li lascio una sorta di testamento dicendogli che a picchiarlo erano stati due carabinieri in borghese l’assemblea degli azionisti Carige approva la proposta di aumento di capitale per 700 milioni di euro legata al piano di riassetto favorevoli 91% dei presenti Carige salva la banca può pensare veramente Arturo dice il commissario Pietro modiano difficolta’ sul fronte Whirlpool con il ministro dello sviluppo Patronelli che ha bruscamente interrotto il tavolo al mise con l’amministratore delegato La Morgia dopo aver chiesto all’azienda di ritirare la crocevestito di Napoli Silvio Berlusconi pignora i suoi 19 conti correnti gli stessi pignorati quindi congelati poco più di 2 anni fa da Veronica Lario e lo fa per evitare che la ex moglie possa riscuotere i conteggi circa 14 milioni di euro 3 tesi come conguaglio dell’appannaggio mensile disposto dai giudici nella causa di separazione nonostante la sentenza da poco confermata dalla Cassazione con la Corte d’Appello di Milano le ha revocato l’assegno di divorzio invitandola ridare indietro l’ex marito 47 milioni €345600 il principe Harry in frack insieme a Mirko in abito nero lungo con i capelli raccolti una sorridente Ivanka Trump in abito di chiffon rosa antico con il marito già nero sono arrivati nell’esclusiva è blindata Villa Clelia sul Gianicolo a Roma per uno dei matrimoni più glamour dell’anno quella della stilista missa IX e con il multimilionario statunitense Michael Monkey davanti a 200 invitatibatterista amica della Duchessa del sussex in prime nozze aveva sposato Alexander James amico di gioventù di ieri E questa era l’ultima notizia buona serata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa