Ultime Notizie Roma del 20-09-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio elezioni referendum al voto con le misure anti covid e gli italiani sono chiamati al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari Inoltre si terranno le elezioni regionali in campagna toscana Veneto e Liguria Marche Puglia e Valle d’Aosta amministrative 962 comuni le suppletive in Sardegna e Veneto Donald Trump benedice un’intesa su Tik Tok la app cinese appoggiato dal Presidente di rappresentare un pericolo per donazione rinviato di una settimana il divieto di download rinviato e non ritirato segno di una partita ancora aperta con la Cina che non si è ancora espressa sull’accordo ora Cosa vuol marzo dovrebbero acquisire nel 20% Trump ipotizza una sede in Texas L’intesa col Quale partner tecnologico di Tik Tok Walmart partner commerciale contro il divieto di download Tik Tok fa causa l’amministrazione Trumpcalcio riaprono di stadi di serie A cesso per 1000 persone si lavora per aumentare il numero in base alla capienza dell’impianto già da lunedì si lavorerà per applicare le stesse misure degli Stati per le partite di Serie B e C Spadafora per ora per evitare disparità dopo l’impennata di venerdì con 1907 contagi tornano a calare i nuovi casi di covid in Italia nella giornata di ieri sabato sono stati 1638 perdipiù con 103223 tamponi aumentano invece dopo giorni di stabilità cavallo di 10 decessi che sono 24 e quanto emerge dal Quotidiano del Ministero della Salute che abbiamo ora argomento e parliamo di musica dallo scorso venerdì 11 settembre è in radio oltre che sulle piattaforme streaming in Digital Store Genius Guy nuovo singolo della cantautrice musicista Jacqueline il nuovo brano presentato per la prima volta lo scorso XIII settembre parla di una storia d’amorepuntata sfuggente l’eccessiva tra una donna sicura di te è un uomo punto geloso ne abbiamo parlato con Jacqueline seguo Seguo molto spesso la vocazione che in quel momento mi davano quel quel Riff quel quella chitarra o il piano e mi trovo con il mio manager e lui suonava la chitarra e su questo Riff di chitarra che appunto Blues e ho cantavo già una una frase che assomigliava alla parola Jealous Guy e da lì poi abbiamo costruito tutta la struttura e pian piano mi sono anche insomma meravigliata del fatto che potevo scrivere quel momento una canzone d’amore perché questo argomento con le pinze invece è nata una canzone che parla proprio e in parte una testimoneil mio percorso d’amore è un amore contaminato dalla dalla gelosia gelosia Gaia punto ragazzo geloso e credo che se l’amore puro e sincero la gelosia la possessività non faccia parte di un amore sincero quindi lasciarsi andare affidarsi alla guida dell’altro non è solo tempo sprecato ti aiuta a capire chi sei gelosa e un brano che dedico anche un po’ a me stessa quei limiti che ti ho cercato di abbattere poi perché non mi facevano vivere e non mi hanno sempre privata della piena serenità quindi Jealous Guy è una storia con questo ragazzo geloso molto complicata piena di dubbi che a un certo punto voglio dare una direzione diversa scoprendo pian pianocercando in qualche modo di abbattere quelle barriere che non mi facevano vivere vivere con serenità e con con sincerità anche ed è tutto Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa