Ultime Notizie Roma del 20-09-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio ogni votazione espressione di una partecipazione Democratica c’è sempre l’auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini Io ho votato in scienza e coscienza lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo aver votato in un seggio al centro di Roma alle 12 Secondo i dati del Ministero dell’Interno l’affluenza ai seggi per il referendum è stata del 12:25 % nel primo election Day dell’era covi di si vota oggi e domani per Premium suppletive del Senato regionali amministrative sono chiamati alle urne 46 milioni di elettori le suppletive sono per i collegi uninominali 3 di Sassari e 9 di Villafranca di Verona le Regionali sono in Valle D’Aosta Veneto Liguria Toscana Marche Campania Puglia e le amministrative in quasi 1000 comuni sempre alle 12 l’affluenza in campagna Liguria Puglia e Veneto è stata del 12 76% è morto nella notte la nostraplanar 80 così il manifesto annuncia la scomparsa della sua fondatrice che aveva 96 anni giornalista e scrittrice memoria storica dell’Italia del dopoguerra dirigente del Partito Comunista Italiano negli anni 50 e 60 nel 1969 gruppo politico la rivista il manifesto dal 71 invece il quotidiano insieme a Luigi Pintor Valentino parlato Lucio Magri Luciana Castellina le posizioni in contrasto con la linea maggioritaria del PVC in particolare sul invasione sovietica della Cecoslovacchia portarono alla radiazione vera rossanda e di altri del gruppo del partito Zingaretti dice addio alla ragazza del secolo scorso che ci ha insegnato il valore del di del pensiero critico gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall’accordo sul nucleare iraniano e quindi non possono avviare il processo per l’ applicazione delle sanzioni ONU decise con la risoluzione 22:30 lo scrive l’alto rappresentante europeo per la politica estera giostre Borrelli e ti chiede che ci si astenga da qualunque azione possa essere percepita come un’escalation ho forti critiche erano arrivate da Mosca Washington dopo le 10introdurre unilateralmente le sanzioni ONU contro l’iran e terranera andata l’attacco facendo appello alla comunità internazionale chiedendo di alzare la voce in modo unito di fronte è quella che ritiene un’azione il responsabile da parte dell’America Trump e benedice L’intesa fra ora con la Google Maps su Tik Tok hot lap cinese accusata dal Presidente di rappresentare un pericolo per donazione rinviamo di una settimana il divieto di download è un grande per l’America dice ora il Tycoon L’intesa arriva al termine di settimane di incertezza sul futuro dell’ ape Dopo molte polemiche non da ultima quelle arrivate dalla Cina Pechino a cosa infatti gli Stati Uniti di bullismo ora che lo sarò investitore di minoranza in tilt club di cui tra partner tecnologico con una quota del 12,5% Trump ipotizza una sede in Texas due giovani aggrediti insultati a Padova per un bacio mentre percorrevano mano nella mano il centro di Padova Un amico che ha tentato di difendere gli è stato colpito con un bicchiere in testa il gesto di cui riferiscono i giornali locali venerdì sera davanti al municipio da parte di un gruppo diragazzi e due ragazze gli aggrediti hanno raccontato l’accaduto sui social è giunto il momento di dire basta hanno detto il sindaco trovare i responsabili Padova è una città libera non velivolo per il lancio di paracadutisti è precipitato nel Cremonese e ha preso fuoco due persone sono morte si tratta del pilota e di un paracadutista che si sarebbe dovuto lanciare l’incidente nella frazione livrasco del comune di Castelverde secondo i primi accertamenti l’aereo un pilatus PC 6 era Decollato da Aeroclub Migliaro e avrebbe preso fuoco dopo il distacco di una line volo la agenzia Nazionale sicurezza del volo avviato un’inchiesta il pilota spagnolo della chiama Maverick vignales ha vinto il MotoGP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini precedendo sul traguardo il britannico John Mirò sulla Suzuki e lo spagnolo espargaro male gli italiani ritirati Valentino Rossi e Francesco Bagnaia lungo al comando della corsa Dovizioso Ottavo poi Morbidelli e Petrucci Per quanto riguarda il calcio Il Napoli ha battuto il Parma 20 nell’anticipo domenicale della prima giornata della Serie A le retistate al diciottesimo minuto di Mertens e al trentaduesimo di Insigne e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto fretta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa