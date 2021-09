Ultime Notizie Roma del 20-09-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Lunedì 20 Settembre Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Italia dal pioggia di somministrazione della terza dose di vaccino anti covid i per i soggetti fragile rischio circa 3 milioni di pazienti sempre oggi poi è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con cui il Green Park diventerà obbligatoria dal 15 ottobre per una platea di circa 23 milioni di lavoratori aumenta la libertà secondo Giorgetti lo smart Working e non potrà essere un’alternativa al possesso del certificato verde il nostro amore per la Francia inestimabile così premier britannico Johnson dopo il caso dei sottomarini che ha scatenato la crisi diplomatica tra Parigi e Washington Canberra attesa una telefonata Tra Macron Oggi intanto l’assemblea generale dell’ONU Russia il partito di Putin oltre il 45% alle elezioni legislative e oggi si torna a scuola anche in Calabria e Puglia con ultime duela riapertura delle aule per altri 800 mila alunni Mattarella Bianchi saranno alla cerimonia Pizzo Calabro in provincia di Cosenza a macchia di leopardo preoccupano i trasporti locali per gli studenti le cattedre vuote in 2000 rinunciano le supplenze a Milano e mille a Torino il capo del DAP per oggi su richiesta della carta abbia nel carcere di Frosinone dove un detenuto ha sparato con una pistola recapitata agli Probabilmente tramite un drone Salvini annunciato invece che sembra trovare in carcere a Venezia il macellaio Walter onichini che nel padovano ha sparato Un rapinatore albanese ferendola è accusato di tentato omicidio allerta arancione per il maltempo anche oggi sulla Lombardia ieri l’ha prestato sferzato da temporali che hanno provocato allagamenti e smottamenti soprattutto nel varesotto oltre che da trombe d’aria che hanno causato danni rilevanti in diverse province come nel Lodigiano allerta gialla invece oggi per bene pieno di statuetta di M * the Crown Olivia Colman and Josh O’Connor migliori interpreti di una serie drammatica Tobias menzies Gillian Anderson migliori non protagonisti Jessica ho bisognoPeter Morgan miglior sceneggiatura premiati anche Kate Winslet Evan McGregor rupaul diventa alla americano più premiato di sempre agli Awards la pagina sportiva nella quarta giornata della Serie A di calcio frena delle romane con la Lazio che fa 22 all’Olimpico col Cagliari e loro ma che per due o tre in casa del Verona finisci 11 invece il big match Juventus Milan Empoli Sampdoria 03 Venezia Spezia 12 stasera il posticipo Udinese Napoli a ospedale per il buonumore La Miglior medicina scrive lei calciatore Vis periferia del Volley agli europei dopo il trionfo delle azzurre anche la nazionale maschile vince il torneo continentale i ragazzi de Giorgia tutto finale la Slovenia per 32 i complimenti che duri anche da Palazzo Chigi per il ciclismo Si conferma campione del mondo nella cronometro per il MotoGP Bagnaia su Ducati vince a San Marino ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa