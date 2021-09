Ultime Notizie Roma del 20-09-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vaccini oggi al via le somministrazioni della terza dose costa sulla terza dose a tutti la politica si diventa le decisioni della scienza in giornata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con il Green pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per una platea di circa 23 milioni di lavoratori regole Verranno anche per la camera ha detto il presidente fico scuola oggi in classe anche Puglie Club ingresso completato preoccupano i Trust o corti e i supplenti oltre 7 milioni 400 mila gli studenti tornati in aula la cerimonia con il capo dello Stato il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi sarà trasmessa da Raiuno a partire dalle 16:30 è salita 8 numero delle vittime della sparatoria all’Università di Perna nella Siberia occidentale lo riferisce la commissione investigatGiustamente i feriti sarebbero una decina e ora andiamo a Catania spaccio di droga arrestate 20 persone sono coinvolti anche i bambini si ipotizza vario titolo i reati di tentata estorsione estorsione in concorso associazione al traffico allo spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo mafioso e andiamo a Torino prima di chiudere un lieve malore per Paolo damilano il candidato sindaco di Torino bellissima del centrodestra su indicazione dei medici ha sospeso la campagna elettorale per 24 ore non Lando gli impegni di oggi e noi prima ci fermiamo qui Buon proseguimento che ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa