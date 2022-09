Ultime Notizie Roma del 20-09-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale martedì 20 Settembre Buongiorno da Francesco Vitale la regina Elisabetta ha lasciato Londra per sempre salutata da milioni di persone dei grandi della Terra giunti a Londra per l’ultimo Maggio la Sovrana riposa a fianco del principe consorte Filippo nella cripta reale di San Giorgio nel castello di Windsor I funerali si sono celebrati ieri eri smettere conclusi con due minuti di silenzio rispettato in tutta Londra dal inno God Save the King in onore al nuovo Re Carlo III Fratelli d’Italia sospeso con effetti me di Calogero Pisano il coordinatore provinciale ad Agrigento è candidato Alle prossime elezioni il politico in passato avrebbe inneggiato a Hitler definito grande statista e si sarebbe dichiarato pro-putin la vicenda ieri erano arrivate anche le proteste di Ruth dureghello presidente della comunità ebraica di Roma È inaccettabile ha scritto l’idea che nel prossimo Parlamento possa vedere chi mi hai già Hitler e dalinizio della dinamica degli eventi quello che si riscontra questo momento è che non c’è stato nel letto da parte della regione Marche nei confronti dei comuni l’ha detto la procuratrice capo della procura di Ancona Monica garulli al TGR Rai Marche apro dell’inchiesta sul ondata di maltempo che ha devastato il senigalliese provocando 11 vittime ingenti danni economici ieri intanto è stato ritrovato lo zainetto di Mattia il bimbo di 8 anni che risulta ancora disperso insieme con un’altra persona Mi congratulo con il mio amico il premier Mario Draghi lo dice il presidente degli Stati Uniti Joe biden un messaggio inviato alla Pilot con Science Foundation che ha premiato il premier italiano con la World the world sottolineando che ha ricevuto il premio per il suo lavoro per far avanzare i diritti umani nel mondo draghi è stata una voce potente nella promozione della tolleranza della Giustizia lo ringrazio per la sua leadership la Guinea Equatoriale abolito la pena di morte lo ha annunciato la televisione di Stato citando una legge promulgata Teodoro Obiang nguema mbasogo presidente del piccolo paese petrolifero dell’Africa centralepiù chiusi e con il regime autoritario del mondo la pena di morte è totalmente abolita nella Repubblica della Guinea Equatoriale recita la legge del nuovo Codice Penale l’ultima esecuzione risale al 2014 una scossa di magnitudo 7.7 della scala Richter è stata avvertita In Messico con epicentro a qualcuno hanno una municipalità dello stato di micro a Cannes nel Messico centrale scossa è stata avvertita chiaramente anche nella capitale una persona è morta a manzanillo città sulla costa del Pacifico nello stato di kolyma a causa di una recinzione caduta in un centro commerciale a causa del sisma previste variazioni del livello del mare fino a 82 cm e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa