Ultime Notizie Roma del 20-09-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno caro energia in primo piano tre mesi dell’Unione Europea si va formando un consenso sulla necessità di adottare misure come un tetto al prezzo del gas e riformare il mercato elettrico per sganciare il prezzo dell’energia da quello del metano a spiegarlo a Bruxelles e ha il consiglio di affari generali e il segretario di stato per gli affari europei spagnolo Navarro Biot ridurre le importazioni dice il consumo il prezzo del gas è assolutamente necessario Bisogna continuare la politica di sostituzione dei combustibili fossili quelle rinnovabili credo spiega che ti vada prendo un consenso alcuni paesi che sono molto dipendenti quasi al 100% dal gatto ha un alcune difficoltà pratiche ma credo che ti vada formando davvero un consenso su questa serie di misure conclude il segretario di stato spagnolo alluvione nelle Marche oggi sono state trovate le scarpe del piccolo Mattia Luconi il bambino di 8 anni che risulta disperso dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il senigalliese la sigla dei Queenil fango aveva restituito lo zainetto del bimbo trovato a circa 8 chilometri di distanza dal punto in cui era stato strappato dalle braccia della madre trascinato via da un’ondata di acqua e fango questa mattina alle ricerche connesse ai cani molecolari arrivati da San Marino e dalla Svizzera si Sono concentrate in un’ ANSA di un torrente mancano all’appello sia Mattia 8 anni che Brunella Chiudi 56 anni la donna è stata risucchiata mentre si trovava vicino case nei pressi di Barbara migranti il terrificante racconto di uno dei superstiti dello sbarco di Pozzallo dopo tre o quattro ore i corpi delle persone che non ce l’hanno fatta iniziavano emana un cattivo odore a causa del sole e del caldo sono morti di fame e di sete Ha raccontato al team di Medici Senza Frontiere è stato uno dei 26 naufraghi siriani afghani arrivati in Sicilia lo scorso XII partiti dalla Turchia 28 agosto sono rimasti in mare in balia delle onde per 15 giorni a causa di un guasto al motore di un imbarcazione sulla quale viaggiavano senza bere né mangiare per oltre una settimana una traversata Drumdurante la quale sono morti tre bambini tra cui un 11 anni in viaggio senza genitori e tre adulti lutto nel mondo della politica è morto questa notte nella sua casa di Pavia Virginio Rognoni uno dei politici italiani più conosciuti della seconda metà del 900 cognomi che aveva compiuto 98 anni lo scorso 5 agosto si è spento nel sonno Lucente la facoltà di giurisprudenza dell’università di Pavia è stato un personaggio di primo piano della DC fu Ministro dell’Interno negli anni di piombo dal 78 83 e tutte sivamente Ministro della Giustizia e della Difesa dopo la fine dell’esperienza della Democrazia Cristiana aveva aderito prima al partito popolare e poi al PD è stato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2002 al 2007 tutto grazie per averci seguito le news torna ma la prossima edizione

