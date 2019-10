Ultime Notizie Roma del 20-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione Francesco Vitale in studio fine settimana ancora ad Alta tensione nella maggioranza in attesa di una probabile vertice domani per discutere i dettagli della manovra approvata 4 giorni fa solo un confronto dice il premier Che aggiunge bisogna fare squadra e chi non la pensa così è fuori dal governo dal PD Andrea Orlando chiede chiarezza 5 Stelle Italia viva Noi ci fidiamo di fronte degli alleati dice Ma se la fiducia è venuta me lo dica per Gualtieri la manovra non cambia chiarisce che nel documento sono state invitate tasse per oltre 26 miliardi intanto alla Leopolda è andata in scena il battesimo di Italia viva Renzi ne era il simbolo un gabbiano stilizzato la Boschi attacca Idem accusando di essere il è partito delle tasse Renzi sfida il governo prospettando un partito senza corrente che diranno alle tasseessere oggi le conclusioni alla Leopolda il centrodestra si è presentato unito in Piazza San Giovanni compreso CasaPound Salvini qui non ci sono estremisti ma italiani orgogliosi vinciamo nelle rimandiamo a casa sul palco parlano anche Berlusconi e meloni la richiesta di attenzione appena arrivata Comincio adesso a consultare i leader europei su come reagire così il Presidente del Consiglio europeo donatus che ha annunciato di aver ricevuto la lettera del premier britannico Boris Johnson bongio si è arreso soltanto a tarda serata dopo il rinvio del voto sui via alla camera dei comuni ed è stato costretto a chiedere una proroga dell’ultimo minuto in una lettera non firmata Invia fratus Che lasciando intendere di essere costretto a farlo dalla legge verrà tra i suoi oppositori e di non ritenere invece stai a a Londra un milione di persone in piazza contraria la brexit hanno chiesto un nuovo referendum coprifuoco e carri armati in strada Smith Jago del Cileviolenze Nelle stazioni della metropolitana teatro dell’ultimo momento delle tariffe che ha fatto esplodere la protesta il presidente Sebastian pinera ha deciso di sospendere rincari dei biglietti nella rabbia della popolazione non si sa lo stato di emergenza in vigore per 15 giorni in l’esercito ha così aggiunto un coprifuoco dalle 22 alle 7 di mattina chiusa la metro sospesi gli eventi del fine settimana centinaia di soldati presidiano le strade non accadeva dalla fine della dittatura di Augusto Pinochet nel 1990 Cambiamo argomento incidenti isola ti hanno illuminato la notte di Barcellona mentre la manifestazione è stata dispersa poco dopo la mezzanotte da cariche di alleggerimento dei mosso la polizia catalana nella stessa giornata di proteste un gruppo di cittadini ha formato un cordone per evitare scontri tra violenti Apri via primati cortei si sciogliessero in 5 giorni di scontri risultano 83 arresti in tutta la catalogna e 182 feriti di cui 152 a Barcellona cortei degli indipendentisti anche a Madridscontri il segretario alla difesa americana Market per ha detto che le truppe statunitensi che lasciano la serie andranno nel miracolo cidentale che le forze armate americane continueranno a condurre operazioni contro l’isis per impedirmi di nascita intanto Trump in Twitter non c’è che G7 bisogno non si terranno il suo Dogo Club di Miami Florida la decisione afferma il presidente è stata presa in considerazione delle bolle irrazionali ostilità dei mezzi Democratici che avevano criticato la scelta 15 persone sono state allontanate dalle loro abitazioni in caso di maltempo che ha fatto esondare un ruscello nell’entroterra in mente per oggi è stato dichiarato un allerta arancione per le zone centrali della Liguria Intanto una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla bassa friulana provocando danni a Pertegada di Latisana e Marano Lagunare in provincia di Udine sport in chiusura un gol di Ronaldo 1 di Pjanic nella ripresa Bassano la Juventus per superare 21 la formazione di Lignano Beach in panchina e accolto dagli applausi dello Stadium all’Olimpico pareggiospettacolo 3 a 3 tra Lazio Atalanta nel primo anticipo dell’ottava giornata di campionato questa sera contro il Lecce il debutto a San Siro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera a Motegi in Giappone oggi si corre la gara di MotoGp spagnolo per Market conquista ha 26 anni la sua 90a pole position la prima della Honda in casa ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa