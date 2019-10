Ultime Notizie Roma del 20-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata relazione da Francesco Vitale in studio tre persone hanno perso la vita nel corso dei disordini in Cilento rende noto la locale radio bio bio le notti sono venuti in un incendio scoppiato in un supermercato saccheggiato nel comune di San Bernardo in diverse città del paese supermercati e negozi sono stati saccheggiati in un clima di caos per le manifestazioni iniziato a Santiago a causa dell’aumento dei prezzi del trasporto pubblico PIL è presidente Sebastian pinera deciso di sospendere rincari dei biglietti nella rabbia della popolazione non si placa coprifuoco e carri armati in strada a Santiago del Cile non accadeva dalla fine della dittatura di Augusto Pinochet nel 1990 e un fine settimana ancora ad Alta tensione nella maggioranza in attesa di una probabile vertice domani per discutere dei dettagli della manovra approvata 4 giorni fa solo un confronto dice il premier Conte Che aggiunge bisogna fare squadrapensa così è fuori dal governo dal PD Andrea Orlando chiede chiarezza ai 5 Stelle Italia viva Noi ci fidiamo di conto degli alleati dice Ma se la fiducia è venuta meno lo silica per Gualtieri la manovra non cambia e chiarisce che nel documento sono state invitate tasse per oltre 26 miliardi la richiesta di estensione appena arrivata Comincio adesso a consultare leader europei su come reagire così il Presidente del Consiglio Europeo Donald di aver ricevuto la lettera del premier britannico Boris Johnson bogosian riso soltanto a tarda serata dopo il rinvio del voto su di alla camera dei comuni ed è stato costretto a chiedere una proroga dell’ultimo minuto in una lettera non firmata inviata tusche lasciando intendere di essere costretto a farlo dalla legge varata dai suoi oppositori e da noi ritenerla necessaria a Londra un milione di persone in piazza contrario la brexit nuovo referendum incidenti isola ti hanno illuminato la notte di Barcellona mentre la manifestazione principale è stata dispersa poco dopo la mezzanotte da cariche di alleggerimento dei nostri la polizia catalanala giornata di proteste un gruppo di cittadini ha formato un cordone per evitare scontri violenti la polizia prima che cortei si sciogliessero in 5 giorni di scontri risultano 83 arresti in tutta la catalogna e 100 feriti di cui 152 a Barcellona cortei degli indipendentisti anche a Madrid e scontri Cambiamo argomento non soldato turco è stato ucciso dal nord-est della Siria nonostante lo tengo in corso lo prenoto il Ministero turco della difesa su Twitter durante una missione di ricognizione sorveglianza nella regione di te la biada si legge un nostro eroico amico è stato martirizzato è un altro è stato ferito a seguito del Fuoco anticarro farmi leggere aperto dai terroristi del pkk che il cadavere di un uomo ucciso con alcuni colpi di pistola è stato trovato dai carabinieri a sambiase di Lamezia Terme secondo i primi accertamenti Si tratterebbe di un ex agente di polizia penitenziaria in congedo il corpo era al posto di guida dell’automobile della vittima e 15 persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a causa del maltempo che ha fattoun ruscello dell’ entroterra imperiese mentre per oggi è stato dichiarato un allerta arancione per le zone centrali della Liguria Intanto una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla bassa friulana provocando danni a Pertegada di Latisana e Marano Lagunare in provincia di Udine per lo sport maremarket vince anche il Gran Premio del Giappone classe MotoGP a Motegi il campione del mondo per andare precede la Yamaha non ufficiale di Fabio quartararo Ducati di Andrea Dovizioso e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

