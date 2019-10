Ultime Notizie Roma del 20-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio carri armati centinaia di soldati in strada e ora anche un coprifuoco a Santiago del Cile si rivedono scene che erano ormai dimenticate dalla dittatura di Augusto Pinochet terminata nel 1990 il presidente Sebastian pinera ha deciso di sospendere rincari dei biglietti della metro ma la rabbia della popolazione non si placa sono tra i morti durante le proteste degli ultimi giorni così allo stato di emergenza dichiarato venerdì 18 ottobre in vigore per 15 giorni l’esercito aggiunto un coprifuoco dalle 22 alle 7 del mattino e cambiamo argomento la richiesta del rinvio e il giallo delle due lettere inviate l’Unione Europea una firma T1 dal premier britannico Boris Johnson Kaos si aggiunge a Kaos nell’ennesima puntata della Saga brexit il Presidente del Consigliocomunque annunciato di aver ricevuto la lettera del premier britannico Boris Johnson è costretto da Westminster a chiedere un altro slittamento i termini per l’uscita di Londra dall’Unione Europea altri 3 mesi fino al 31 gennaio 2020 la richiesta di estensione appena arrivata comincerò adesso a consultare leader europei su come reagire intanto nella giornata di ieri a Londra un milione di persone in piazza contraria la brexit hanno chiesto un nuovo referendum e voltiamo pagina una giornata quella di oggi di allerta meteo arancione nelle zone centrali della Liguria dove già diverse imperversa il maltempo nella giornata di sabato 15 persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a causa delle fondazioni di un ruscello nell’entroterra imperiese confermata Al momento la partita Sampdoria Roma alle ore 15 a Genova la gara era stata a rischio nei giorni scorsi Parliamo di sport MotoGP Marquez vince anche il GP del Giappone a Motegi terzo Dovizioso lo spagnolodel mondo è partito dalla Pole tranne che per pochi metri ha mantenuto sempre il comando della sedicesima gara del Motomondiale secondo quartararo III il pilota italiano della Ducati fuori Valentino Rossi e torniamo a parlare di cronaca il cadavere di un uomo ucciso con almeno 3 colpi di pistola è stato trovato dai carabinieri a Stabio Terme secondo i primi accertamenti Si tratterebbe di un ex agente di polizia penitenziaria in congedo il corpo era al posto di guida dell’automobile della vittima a trovare il cadavere dopo una segnalazione giunta al 112 sono stati La scorsa notte i Carabinieri della compagnia di Lamezia Terme letto gente secondo quanto emerso Dalle prime indagini sarebbe stato ucciso da colpi sparati da distanza ravvicinata l’omicidio sarebbe avvenuto poco prima del ritrovamento del cadavere E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di la linea può tornare alla regia

