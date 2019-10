Ultime Notizie Roma del 20-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Buona domenica da Giuliano Ferrigno politica in primo piano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio arrivando a Matera dichiara le parole o si fa così o si va a casa fanno del male al paese del male al governo bisogna ascoltare la prima forza politica che il movimento perché aggiunge il leader pentastellato se va a casa è difficile che possa esistere ancora una coalizione di governo i toni in queste meravigliano ci sorprendono e ci addolorano ha spiegato il ministro degli Esteri prendo se le parole di ieri del premier Giuseppe Conte che invitava a fare squadra a uscire dal governo non c’è nessun ultimatum. ultimatum Lio credo soltanto che bisogna fare in modo che in questo governo ci sia meno nervosismo Prima di tutto sono soddisfatto che domani finalmente si riunisce questo vertice di maggioranza che stavamo chiedendo davertice di governo che deve esser Vira mettere nella legge di bilancio tre proposte che per noi sono imprescindibili concludi Di Maio o si fanno o non esiste ancora la manovra la cronaca Una 19 di Livorno è morta questa notte in un locale nella frazione di Vinci vicino Firenze durante una serata in discoteca i carabinieri dopo un sequestro stanno procedendo insieme al ispettorato del lavoro La ragazza ha accusato un malore intorno alle 4:15 al momento l’ipotesi più probabile è che la giovane avesse assunto alcol e droga di essere tre persone hanno perso la vita nel corso dei disordini incide lo rende noto la locale radio le morti sono avvenute in un incendio scoppiato in un supermercato saccheggiato nel comune di San Bernardo in diverse città del paese supermercati negozi sono stati presi d’assalto In un clima di cause per le manifestazioni iniziate a Santiago a causa dell’aumento dei prezzi del trasporto pubblico il presidente Sebastian pinera ha deciso di sospendere i rincari dei biglietti ma la rabbia della popolazione non si placa coprifuoco e Cariastrada Santiago del Cile 1 cadeva dalla fine della dittatura di Augusto Pinochet nel 1990 in chiusura torniamo in Italia perché Vincenzo inquieto 51 anni imprenditore ritenuto fedelissimo del Boss dei casalesi Michele Zagaria è stato arrestato ieri sera all’aeroporto di Capodichino a Napoli dagli uomini della dia tornava dalla Romania dove hai messo il festival Impero Immobiliare creato per conto di Zagaria dal fratello Nicola in arrestato nel 2018 Vincenzo fu già affermato nel 2011 nel blitz che ha portato all’arresto di Zagaria è ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere di tipo camorristico e tu Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa