Ultime Notizie Roma del 20-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione domenica 20 ottobre in studio Giuliano Ferrigno abbiamo quest’edizione con gli esteri decine di migliaia di manifestanti hanno di nuovo invaso le strade di Hong Kong ignorando il divieto di raduno imposto dalla polizia e manifestanti hanno fatto Barricata e lanciato petardi La polizia ha risposto ha sparato gas lacrimogeni sui manifestanti vestiti di nero e mascherati anno obbligatorietà dei punti della città cagando pietre dal lastricata di marciapiedi e sparpagliando lì sulla carreggiata Ma secondo parere di sicurezza in plastica invitando ringhiere metalliche per formare blocchi di fortuna tra i cartelli E dai manifestanti anche alcuni raffiguranti la bandiera cinese come una svastica nazista torniamo in Italia il cadavere di un uomo ucciso con alcuni colpi di pistola è stato trovato dai carabinieri a sambiase di Lamezia Terme seconditrattamenti si tratterebbe di un ex agente di polizia penitenziaria in congedo il corpo era al posto di guida dell’automobile della vittima che due morti e tre feriti gravissimi per il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Belmonte Mezzagno nel salernitano all’ingresso del paese sulla strada provinciale 38 5 giovani tra i 16 e 18 anni viaggiavano a bordo di una BMW che è uscita fuori strada uno dei ragazzi è morto carbonizzato nella vettura indagini Sono in corso da parte dei Carabinieri della MotoGP Marc Marquez ha vinto anche il Gran Premio del Giappone amo te che il campione del mondo della Honda ha preceduto la Yamaha non ufficiale di Fabio quartararo Ducati di Andrea Dovizioso è tutto grazie per averci seguito alle mezzogiorno Alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa