Ultime Notizie Roma del 20-10-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e martedì 20 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio la Lombardia ampli altrettanti covid chiede e ottiene dal governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì con i centri commerciali non alimentari che resteranno chiusi nel weekend l’ospedale Fiera di Milano sarà pronto entro pochi giorni al sicuro Fontana il rapporto tra positivi dei tamponi in Italia è salita al 9,4% un dato record altri 73 decessi il comitato tecnico-scientifico che le prime vaccinazioni per frazioni per persone fragili forze dell’ordine e operatori sanitari partiranno a primavera l’assegno unico arriverà fino a €200 a figlio ferma a Gualtieri sulla il ministro dell’economia anticipa poi che la cassa integrazione Sara prorogata fino a fine anno con decreto il programma novembre che conterà anche altri 5 miliardi da destinare nel 2021 i settori maggiormente colpiti dalla crisi Trevila proroga del blocco dei licenziamenti e quella del super bonus che dovrebbe arrivare con i ricoveri Found si lavora a una riforma organica del fisco afferma Conte tregua nella maggioranza dopo l’attenzione sul Mes Conte Lancia l’idea di un patto di legislatura e Zingaretti raccoglie con l’obiettivo del cambiamento Mattarella intanto firmato la legge costituzionale per la riduzione dei parlamentari Roma dopo la candidatura di Calenda sindaco del PD ribadisce la necessità delle schiaffo della corte suprema Trump repubblicani il massimo organo giudiziario americano ha deciso che in Pennsylvania i voti per forza saranno contati se ricevuti entro 3 giorni dall election Day è proprio in quel lo stato Oggi Melania a scendere a fianco di Trump durante il suo comizio aerei e per la prima volta dopo oltre un anno cassa depositi e prestiti si fa ufficialmente avanti insieme ai fondi blackstone Maker per 88,6% di Autostrade per l’Italia l’offerta passerà al vaglio del CDA di Atlantia in programma oggi cassa depositi e prestiti propone Ida firma di un memorandum entro ilottobre chiede alla holding rinvio dell’assemblea di scissione porto stasera la fase a gironi di Champions League con la Juventus che alle 19 si dà la Dinamo Kiev è la Lazio che 21 ospita all’Olimpico il Dortmund tra le altre in programma oggi anche c’è il Siviglia Paris saint-germain United Per la serie A nel posticipo della quarta giornata il Genoa con ancora 13 positivi al coronavirus strappa 100 al Bentegodi contro il Verona ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa