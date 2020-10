Ultime Notizie Roma del 20-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio il numero dei contagi da covid in 24 ore 10874 i decessi sono stati 89 144.000 in tutto i tamponi effettuati dobbiamo come sta accadendo a mantenere un coordinamento Nazionale costante dialogo e collaborazione in particolare con il ministro della Salute lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi su misure restrittive decise dai presidenti di regione dai sindaci Intanto Walter Ricciardi sottolinea palestre piscine sono luoghi in cui fatalmente le distanze di sicurezza vengono accorciate Conte ipotizza le prime dosi di vaccino a dicembre Ricciardi ritiene che la campagna vaccinale arriverà nel 2021 nessun lockdown in Veneto e in Emilia Romagna divieto di sosta in alcunecontro le sembra 20 a Genova il ristoratore Lombardi il coprifuoco è la morte sottolineano in protesta su recovery Fund abbiamo ribadito l’auspicio che next generation Art al primo gennaio del 2021 senza ritardi nostri cittadini non possono aspettare ha detto Conte in conferenza stampa solo una risposta rapida ed efficace può avviare una ripresa da crisi senza precedenti non escluse l’accesso al mese queste decisioni politiche si prendono al tavolo di maggioranza dopo un confronto aggiunto il Presidente del Consiglio intanto la campagna chiede al governo il coprifuoco alle 23 da venerdì il blocco di tutte le attività e delle mobilità nella notte lo annunciato il Presidente della Regione De Luca Aggiungendo di aver chiesto alla protezione civile 600 medici e 800 infermieri faccine mandano soltanto 50 e 100 da aggiunto il presidente della campagna che da lunedì riaprirà Comunque le scuole elementari negli Stati Uniti in un’intervistanews Trump attacca Kristen Walker modellatrice del duello TV di giovedì con biden e la decisione della commissione sui dibattiti presidenziali di spegnere i microfoni per alcuni momenti della sfida e di escludere degli argomenti la politica estera che hai Skywalker e terribile faceva da schierata con i democratici biden escludere la politica estera un cambiamento ben più grande che pensiero il microfono la commissione ha perso credibilità ha detto Trump anche se ha confermato per ora la sua partecipazione è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

