Ultime Notizie Roma del 20-10-2021 ore 17:10

di apertura di emergenza covid 21 avvio stentato la campagna di vaccinazione Europea raggiunti risultati molto soddisfacenti in Italia procede più spedita della media dell'Unione Europea è il Presidente del Consiglio Mario Draghi nelle comunicazioni al pagamento in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre ad oggi aggiungere 86% sopra i 12 anni almeno una dose il 81% è completamente faccina voglio ringraziare tutti i cittadini sottolinea ancora il premier che hanno scelto di vaccinarsi in particolare i giovani e giovanissimi perché ho deciso di farlo nelle scorse settimane dopo avere superato le proprie situazioni la curva epidemiologica e sotto controllo al senso di responsabilità questo ci permette di mantenere aperte le scuole di attività economiche e luoghi della nostra socialità concludi draghi l'economia la mancata proroga del super FA 110 * 100i singoli villette mono E plurifamiliari dalla prossima manovra finanziaria al vaglio della camera infiamma la polemica la misura infatti Molto richiesta dovrebbe valere soltanto per i condomini sparisci anche per ora il bonus per le rifa delle facciate sottolinea il ministro della cultura Dario Franceschini è una misura che sta funzionando far lavorare le imprese rende più belli Borghi e città dai centri storici alle periferie l'incentivo del 90% si giustifica proprio per facciate pur essendo di proprietà privata se non hai fatto bene i pubblici che possono rendere più belle le strade Le Piazze italiane la misura aggiunge e di semplice applicazione di fatti appena partita per questo ieri in consiglio di venirti abbiamo insistito insisteremo perché non venga eliminata concludi Franceschini con la legge di bilancio Cambiamo argomento c'è stato un attacco hacker alla SIAE sono stati infiltrati circa 70 GB di dati ed è stato chiesto un riscatto per evitare la pubblicazione La polizia postale Indaga sul caso attraverso Il compartimento di Roma il centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle Infrastrutture critiche e chiusura la cronaca davanti allo stand stazione di gesti e simbologie che rievocano glifascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti lo dice Noemi Di Segni presidente dell' Unione comunità ebraiche italiane in riferimento al video in cui si vede un uomo allo stadio Olimpico arriva il saluto romano Villa Duce Duce il comportamento dell'addestratore dell'Aquila Olimpia emblema della Lazio immortalato nel video diventato virale non Lascia spazio a dubbi aggiungere disegni che chiede di intervenire con la massima urgenza via e fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio Lazio subito preso provvedimenti immediata sospensione dal servizio della persona interessata eventuale risoluzione dei contratti in essere fa sapere la società biancoceleste in una nota il club sottolinea che è particolare attenzione è stata sempre posta sul divieto assoluto di procedere ad azioni e comportamenti di qualunque genere discriminatori sotto tutti i profili tutelati dall'articolo 3 della Costituzione

