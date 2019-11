Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio perquisizioni e sequestri ieri negli uffici Limita la sua Ordine delle procure di Milano e Taranto da parte della Guardia di Finanza Indaga per distrazione di beni del fallimento delle Silvia per reati fiscali e PMI pugliesi oggi verranno incarico ai Carabinieri del Noè di Roma per compiere nuove indagini sul operazioni di bonifica sulle attività di manutenzione finora eseguite e sulla sicurezza sul lavoro Oggi alla camera informativa di fasanelli è arrivato oggi il via libera dell’Unione Europea la manovra economica dell’Italia non sono attese richieste di correzione dei conti in rinvia nuovi giudizi nessuna commissione per i pagamenti bancomat fino a €15 lo chiede il PD con un emendamento al decreto fiscale da oggi in rotazione in commissione finanze alla camera pensione intanto nella maggioranza sulla riforma del meseuropeo salva stati oggi allerta Rossa maltempo in Emilia Romagna arancione invece in Veneto gialla per altre sette regioni il trentino-alto Adige friuli-venezia Giulia Lombardia Toscana Campania Basilicata e Calabria intanto per i danni ea Venezia arrivano altri 46 milioni per l’occupazione in particolare per i mosaici alle basi di alcune colonne all’interno della Basilica di San Marco non lo scontro tra Stati Uniti su un Kong il Senato americano ha Infatti approvato all’unanimità un pacchetto di norme a sostegno di manifestanti Pro democrazia dell’ex Colonia britannica Pechino condanna con forza e si oppone con determinazione alla americana che definisce una interferenza negli affari interni della Cina Lufthansa non prende impegni sull’Italia l’amministratore delegato Sport mentisce iniezioni di capitali conferma che una valutazione si fa dopo la ristrutturazione della compagnia Atlantia prende App della mancanza di significative evoluzioni e prende tempo allarme dei sindacati sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo il 13via libera della maggioranza la riforma del processo civile quello penale di Bonafede ha portato al tavolo due proposte di riforma una Prevede la possibilità per chi ha assolto in primo grado di fare richiesta per avere una corsia preferenziale per l’appello la seconda una forma di agevolazione dell’indennizzo nel caso di sforamento dei termini previsti oggi plenum del CSM e diventa un caso la cittadinanza onoraria di Biella dal comune del Capoluogo piemontese Ezio Greggio è negata invece a Liliana Segre alla fine il comico presentatore TV l’ha rifiutata parlando di rispetto verso la senatrice e ciò che rappresenta il sindaco Corradino stigmatizza quelle che definisce strumentalizzazioni che non fanno bene alla città è questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa