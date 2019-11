Ultime Notizie Roma del 20-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e polemica sulla riforma Del Mes il meccanismo europeo di stabilità che del 2011 permise del salvataggio della Grecia la bufera fiata dopo le cose di Matteo Salvini di Giorgia Meloni di aver dato l’ok era riforma senza il necessario parere del Parlamento non si è placata dopo le app registrazione dell’assicurazione di Palazzo Chigi ieri abitazioni sono state anche all’interno della maggioranza con i deputati del MoVimento 5 Stelle della commissione finanze che chiedono di Maio di convocare un vertice di maggioranza perché sul maestre noi non siamo d’accordo La giornata è arrivato anche una precisazione del MEF che precisa che il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha chiesto al parlamento di essere ascoltato sul tema che il suo intervento è già calendarizzato27 novembre continuiamo a parlare di politica movimento nato Quasi per caso in maniera spontanea che pochi giorni rischia di diventare un vero e proprio fenomeno di massa i promotori del movimento delle sardine scrivono la propria pagina Facebook e ci sono almeno altre 40 piatti pronti ad agire spontaneamente La retorica del populismo con la creatività e il sorriso sulle labbra nel posto si denuncia anche che i quattro promotori sono diffamati ogni giorno da alcuni organi di stampa e televisioni che fanno da cornice perfetta l’avanzata della Destra populista E che tutti i profili Facebook degli organizzatori delle piazze sono sotto assedio le sardine ricordano che le piazze fanno paura perché sono pieno di gente dicono perché sono libere perché hanno rovinato il tappeto rosso che la lega si era preso in emilia-romagna Ma questo è un bene perché vuol dire che la società civile si è risvegliata dal torpore che non si piega scrivono sui social agli organizzatori ti ha destato scalpore anche l’attribuzione della cittadinanza onoraria di Biella Ezio Greggio pochi giorni dopo la bocciatura della proposta di attribuire loriconoscimento Liliana Segre onorificenza Che grezzo in serata poi ha rifiutato in segno di rispetto per la senatrice nello stabilimento arcelormittal Ilva di Taranto ieri mattina e arriva litari delle Fiamme Gialle sono entrati negli uffici della Direzione per acquisire atti documenti nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di tanto dopo l’esposto di denuncia presentato sabato dai commissari straordinari le preposizioni anche a Milano nell’ambito dell’inchiesta della procura per distrazione di beni da fallimento dagli ambienti giudiziari investigativi milanesi riportati da ANSA Emerge anche che le indagini in corso potrebbero anche ad accertare se sia stata creata una situazione di crisi pilotata o meno e mentre proseguono i contatti per Governor se lo mital per venerdì sono in programma nuovi incontri tra conta i vertici aziendali tra l’azienda Ei sindacati che però sembrano intenzionati a non partecipare in chiusura diamo uno sguardo alla borsa quella di Hong Kong apre la seduta in calo con le incertezze relative al mini accordo sul commercio tra Stati Uniti Cina e con le turbolenzeGrazie che interessano l’ex Colonia da quasi 6 mesi langfang cedro 0,58 X 126936,79 punti In frenata anche Shanghai 15 composit dello 0 20% mentre scienze non si attesta a quota 1600 46206 con una frazionale flessione di 074 ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

